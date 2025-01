Maroc: Laâyoune - Réunion du Conseil du bassin hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab

Laâyoune — Le Conseil du Bassin Hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab a tenu, mardi, sa réunion ordinaire pour l'année 2024, en vue d'examiner les questions liées à la gestion des ressources hydriques dans la région.

A cette occasion, le président du Conseil, Mohamed El Almi, a souligné que cette rencontre constitue une opportunité idoine pour débattre des questions liées à l'eau au niveau local, avec le concours des différentes parties prenantes, dans l'optique d'adopter des solutions innovantes et durables susceptibles d'optimiser l'exploitation des ressources en eau et d'assurer leur durabilité pour les générations futures.

Lors de cette réunion, M. El Almi a salué les projets et programmes gouvernementaux en matière de gestion des ressources hydriques dans la zone de compétence de l'Agence du Bassin Hydraulique de Sakia El Hamra-Oued Eddahab, portant notamment sur le Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Irrigation 2020-2027, qui vise à sécuriser l'approvisionnement en eau.

Il a, dans ce sens, noté que ces projets, qui s'appuient sur une vision stratégique clairvoyante initiée par SM le Roi Mohammed VI, témoignent de l'engagement de l'État à relever les défis liés à l'eau, par le biais de l'amélioration des infrastructures, ou via le renforcement des ressources hydriques non conventionnelles pour faire face aux défis imposés par la pénurie de l'eau, en raison des changements climatiques et de la demande croissante sur cette matière vitale.

De même, le responsable a rappelé les projets et programmes lancés par l'Agence du bassin hydraulique, que ce soit à travers les études menées ou les programmes visant à protéger et à préserver les ressources en eau.

Il a aussi mis l'accent sur les projets ambitieux lancés par l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (Branche Eau) dans la région, qui visent à garantir un approvisionnement durable des centres ruraux et urbains en eau potable, citant à cet égard l'extension et la mise en place de nouvelles stations modernes de dessalement de l'eau de mer au niveau des villes et centres côtiers, consolidant ainsi l'exploitation des ressources en eau disponibles de manière efficace et durable.

Il s'agit également de la mobilisation des eaux souterraines nécessaires et l'utilisation des techniques avancées de dessalement des eaux saumâtres, contribuant ainsi à l'approvisionnement des centres non côtiers confrontés à la rareté des ressources en eau, a-t-il enchainé.

Par ailleurs, il a mis en exergue les projets de développement agricole lancés dans la région, portant notamment sur l'aménagement hydro-agricole du domaine agricole d'Oudiyat Tious et de Jerifia, ayant permis de renforcer l'agriculture solidaire et d'améliorer l'exploitation durable des ressources disponibles.

Dans le cadre des efforts pour faire face à la pénurie d'eau, a-t-il poursuivi, un projet ambitieux a été lancé pour mettre en place une station de dessalement de l'eau de mer destinée à l'irrigation agricole dans la province d'Oued Eddahab.

Cette réunion a été marquée par la présentation d'une série d'exposés portant sur "La situation climatique et hydrique du bassin de Sakia El Hamra-Oued Eddahab","Les principales réalisations dans le secteur de l'eau", "Les grandes orientations de la politique de l'eau", "La situation de l'approvisionnement en eau potable à Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab","La gestion de l'eau dans le secteur agricole à Laâyoune-Sakia El Hamra", et "Le contrat de gestion participative des ressources en eau souterraines".

Cette rencontre qui s'est déroulée en présence notamment du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrat, et des membres du Conseil du bassin hydrique, a été l'occasion de présenter le projet du règlement intérieur du Conseil et de discuter de la représentativité du Conseil dans les commissions provinciales de l'eau.