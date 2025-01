Maroc: Province de Khémisset - 641 familles bénéficiaires de l'opération de soutien et d'assistance face à la vague de froid

Khémisset — Un total de 641 familles de la Province de Khémisset ont bénéficié de l'opération de soutien et d'assistance, comprenant la distribution d'aides alimentaires et de couvertures, pour faire face à la vague de froid que connaît la région en cette période de l'année.

Cette initiative fait partie des mesures prises dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions Royales visant à mobiliser tous les moyens logistiques et les ressources humaines afin d'apporter soutien et assistance aux citoyens pour faire face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du Royaume.

Le programme opérationnel de cette année couvre 10 douars au niveau de cinq collectivités territoriales dans la province, pour une population estimée à 3.370, dont 940 enfants et environ 420 personnes âgées recensées, en plus de 6 femmes enceintes et 31 sans-abri.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable de la cellule de communication et de coordination à la Province de Khémisset a indiqué que les services de la Préfecture ont tenu une réunion élargie au siège de la Préfecture en présence de tous les départements ministériels et administratifs concernés et des différentes parties prenantes pour mobiliser tous les moyens logistiques et les ressources humaines afin d'alléger les souffrances des habitants des zones touchées par la vague de froid.

A l'issue de cette réunion, il a été procédé à l'organisation de la distribution des aides alimentaires et de couvertures aux populations touchées, qui a démarré à Aït Yahya dans la commune de Tiddas et se poursuivra dans la commune de Oulmès, a-t-il relevé.

En plus de cette initiative de solidarité, trois points d'atterrissage d'hélicoptères ont été identifiés dans cinq collectivités territoriales, outre la mise à disposition de 23 engins pour désenclaver les routes et douars, a-t-il ajouté.

Les différents services de la délégation régionale de la Santé et de la Protection sociale de la la province ont mobilisé 123 médecins et cadres de santé , dont 25 médecins de différentes spécialités, 31 médecins généralistes, 03 dentistes, 78 infirmières et infirmiers, 39 sages-femmes, 17 techniciens ainsi que des équipements biomédicaux dont 08 échographes mobiles, 02 fauteuils dentaires, 02 appareils de mesure de l'acuité visuelle et autres équipements.

En outre, cinq unités sanitaires mobiles, 11 ambulances et deux camions sanitaires mobiles ont été mobilisés dans le cadre de l'opération Riaya 2024-2025, qui vise à renforcer la prise en charge sanitaire des populations exposées aux effets des vagues de froid.

La délégation régionale de l'Entraide nationale a également préparé 24 institutions pour accueillir et héberger les cas urgents, a-t-il fait observer notant la couverture, à ce jour, de 83% des cibles programmées et de 37,5% des points de rassemblement à haut risque, ainsi que 02 mini-campagnes médicales avec près de 400 consultations.

Quant aux unités médicales mobiles, 07 unités mobiles ont été mises en place avec 935 consultations, tandis que 81 cas ont été orientés vers divers hôpitaux dans le cadre d'un parcours spécial de traitement.

Le Plan provincial d'atténuation des effets de la vague de froid s'articule autour de trois niveaux, dont le premier concerne l'aspect logistique, où tous les mécanismes et équipements dédiés au déneigement ont été inventoriés et mis à la disposition des autorités compétentes afin d'intervenir au bon moment et au bon endroit.

Au deuxième niveau sanitaire, les centres de santé ont été dotés de tous les moyens humains et logistiques pour accueillir dans de bonnes conditions les habitants des zones concernées en cas de besoin, tandis qu'au troisième niveau humanitaire, tous les produits de base nécessaires ont été fournis aux habitants de ces zones et la société civile a été sensibilisée à l'importance de la coopération et de la solidarité avec la population en organisant des convois humanitaires au profit des familles dans le besoin.