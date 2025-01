Maroc: Rabat - Ouverture de la 2ème Conférence internationale de coopération Sud-Sud sur le développement de la petite enfance

Rabat — Les travaux de la 2ème Conférence internationale de coopération Sud-Sud sur le développement de la petite enfance ont débuté, mercredi à Rabat, en présence des représentants des ministères de l'éducation de plusieurs pays africains et d'experts d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Europe.

Organisé par le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports et l'UNICEF, ce conclave se fixe pour objectif d'examiner les aspects relevant des questions de planification, de gouvernance, de gestion et de financement de l'Education de qualité pour la petite enfance (EPE) en Afrique tout en analysant les implication en matière de services et d'interventions, d'apprentissage, d'enseignement, de pédagogie, de formation et qualification des personnels de l'EPE.

Dans une allocution à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada a indiqué que l'enseignement préscolaire constitue le socle sur lequel repose l'avenir des sociétés, de par son rôle déterminant dans le développement des enfants, outre son impact positif sur leur épanouissement cognitif, social et émotionnel.

L'investissement dans l'éducation de la petite enfance et l'enseignement préscolaire est un investissement dans l'avenir des nations et du Continent, a précisé M. Berrada, soulignant que les vertus attachées à l'enseignement préscolaire et à l'éducation de la petite enfance ont amené le Maroc à lancer en 2018, sous la Conduite Eclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un ambitieux Programme national de généralisation de l'enseignement préscolaire, qui a permis à près d'un millions d'enfants, notamment dans les régions vulnérables, d'accéder à une éducation de qualité.

Par ailleurs, le ministre a noté que son département oeuvre en partenariat avec plusieurs partenaires, dont l'Initiative Nationale pour le Développement Humain qui s'est notamment engagée depuis 2018 à construire 10.000 unités préscolaires, particulièrement en milieu rural, outre des structures associatives dont la Fondation Marocaine pour la Promotion de l'enseignement préscolaire et la Fondation Zakoura pour l'éducation.

Et d'ajouter que les actions engagées par le Royaume dans le domaine de l'éducation préscolaire s'inscrivent dans le cadre des orientations africaines figurant dans la "Déclaration de Rabat", qui a couronnée les travaux de la Conférence internationale sur le développement de la petite enfance tenue à Rabat, en 2016.

De son côté, le représentant de l'UNICEF au Maroc, Marc Vincent a souligné l'importance de l'éducation de la petite enfance, faisant observer qu'un enseignement préscolaire de qualité est à même de contribuer à augmenter les opportunités d'emploi, renforcer la cohésion sociale et améliorer les résultats de développement.

Après avoir rappelé les engagements et les conclusions de la "Déclaration de Rabat", M. Vincent s'est félicité de la coopération Sud-Sud dans le domaine de l'éducation, considérant que la coopération conjointe est de nature à soutenir et à développer l'éducation de la petite enfance.

En outre, il a salué l'expérience du Maroc dans le développement de l'éducation de la petite enfance, qui a permis d'atteindre un taux de préscolarisation avoisinant les 80%, affirmant que ces "excellents" résultats n'auraient jamais été réalisés sans un engagement politique fort et un financement adéquat.

Ainsi, il a appelé les pays participants à tirer profit de l'expérience marocaine dans le domaine de l'éducation de la petite enfance et de la généralisation de l'enseignement préscolaire, surtout que cet événement constitue une occasion idoine pour débattre, partager des expériences et consolider la coopération Sud-Sud.

Au programme des travaux de cette conférence, qui se tient jusqu'au 24 janvier, figurent des sessions plénières et des side events animés par des experts, des chercheurs et des représentants des différentes parties prenantes de l'éducation préscolaire de la petite enfance dans le continent africain.