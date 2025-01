Maroc: Circonscription de la cour d'appel de Fès - Plus de 240.000 affaires jugées en 2024

Fès — Les différentes juridictions relevant de la circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Fès ont jugé, en 2024, quelque 240.653 affaires, dont plus de 145.000 affaires répressives, a indiqué, mercredi, le président de cette juridiction, Driss Charfi.

Les affaires enregistrées au cours de l'année dernière ont atteint 226.213, portant le nombre des dossiers en cours au niveau des différents tribunaux de cette circonscription à 272.899, a précisé M. Charfi qui s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 2025 au niveau de cette circonscription qui regroupe les tribunaux de première instance de Fès, Taounate, Sefrou et Missour.

Le responsable a souligné que le nombre des affaires jugées au cours de l'année 2024 est supérieur à celui enregistré (106 pc), ce qui a engendré par conséquent une baisse du reliquat, permettant d'atteindre l'objectif fixé par les tribunaux de cette circonscription pour la même année.

Pour la seule cour d'appel de Fès, il a fait état de l'enregistrement en 2024 de quelque 28.029 affaires, dont plus de 21.000 affaires répressives.

Le premier président de la cour d'appel de Fès a souligné que l'objectif n'est pas d'ordre quantitatif mais consiste à améliorer la qualité des décisions et des jugements émis en garantissant les principes d'équité à travers notamment l'application saine des lois, mettant l'accent sur les efforts déployés par les magistrats et les cadres administratifs pour assurer le bon déroulement du travail au sein de ces institutions et répondre aux attentes des justiciables.

M. Charfi a indiqué que la circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Fès est déterminée, par ailleurs, à accélérer la cadence de traitement des dossiers en instance et à respecter les délais de leur jugement.

De son côté, le procureur général du Roi près la cour d'appel de Fès, M. Abderrahim Zaidi, a présenté le bilan des activités du parquet général près cette cour faisant état d'un taux de traitement des plaintes durant 2024 de 99,35 pc, soit 1845 plaintes traitées sur un total de 1857.

Quant aux procès-verbaux qui était en cours de traitement durant l'année écoulée, M. Zaidi a fait savoir qu'ils sont au nombre de 2310, dont 2304 traités, soit 99,74 pc de l'ensemble des affaires courantes.

Il a mis l'accent sur l'implication du parquet général dans la mise en application de la politique pénale à travers le renforcement des efforts de lutte contre les différentes formes de criminalité, la veille pour assurer un accès fluide et efficace à la justice et la rationalisation de la détention provisoire à travers la réduction du nombre des détenus.

Le procureur général du Roi près cette juridiction a évoqué, également, le renforcement des mesures de protection et de prévention au profit des catégories vulnérable surtout les femmes et les enfants victimes de violence, la diffusion de la culture des droits de l'Homme auprès des personnes chargées de l'application de la loi et le renforcement des capacités de formation et d'encadrement des membres du ministère public et de la police judiciaire, entre autres.

La cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire près de la cour d'appel de Fès s'est déroulée en présence notamment du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, du gouverneur des préfectures et provinces de la région, du président de la région Fès-Meknès et des membres du conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

A l'issue de la cérémonie, des wissams royaux ont été remis à des responsables judiciaires de cette circonscription judiciaire, en signe de reconnaissance de leurs efforts au service de la justice et des justiciables.