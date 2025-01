Angola: L'ambassadeur Júlio Maiato accrédité au Koweït

Luanda — Le diplomate angolais Júlio Maiato a été accrédité mercredi (22), dans l'État du Koweït, comme ambassadeur non-résident.

Le diplomate angolais a présenté ses lettres de créance aux autorités de ce pays de la péninsule arabique, située au nord-ouest du golfe Persique, lors d'une cérémonie au cours de laquelle neuf (9) diplomates étrangers ont également été accrédités.

A cette occasion, le chef de la mission diplomatique angolaise aux Emirats Arabes Unis a exprimé aux autorités koweïtiennes le désir d'entamer une nouvelle phase avec la mise en place d'un instrument juridique de coopération bilatérale entre les deux pays.

Il a aussi parlé de la création de conditions pour que les projets en cours en Angola puissent être financés par divers fonds existant au Koweït.

Le Fonds souverain (Kuwait Investment Authority), le quatrième plus grand au monde, dispose d'un capital de 980 milliards de dollars.

Cet État dispose également du Fonds koweïtien pour le développement économique créé pour fournir une assistance financière et technique aux pays dans le besoin et a déjà accordé un total de 1,56 prêt à 120 pays bénéficiaires, pour un montant total de 22,1 milliards de dollars.

De même, plus de 300 subventions et programmes d'assistance technique ont été accordés à 88 pays et institutions, pour un montant total de 318,9 millions de dollars.

Dans le domaine des affaires, la Chambre de commerce et d'industrie du Koweït regroupe plus de 40 000 entreprises.

Pour les autorités angolaises, il s'agit d'un bon partenariat pour consolider de plus en plus les liens étroits avec les entreprises des deux États.

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères de l'Etat du Koweït, Abdullah Ali Al-Yahya, a souligné les excellentes relations existant entre les deux pays.

Le responsable a également évoqué le renforcement des liens d'amitié et de coopération bilatérale, notamment dans le secteur pétrolier.

Il a également exprimé le grand intérêt de la partie koweïtienne à coopérer avec l'Angola en matière de sécurité alimentaire, car elle représente l'une des principales priorités de son gouvernement.

Dans le but d'encourager les investissements et de galvaniser les échanges commerciaux entre les deux pays, le dirigeant koweïtien a souligné les recommandations de l'ambassadeur Júlio Maiato visant à renforcer les relations entre la mission diplomatique angolaise et les différents fonds créés et la Chambre de commerce et d'industrie locale.

En marge de la cérémonie, l'Ambassadeur Júlio Maiato a tenu une brève réunion avec le directeur de l'Afrique au ministère koweïtien des Affaires étrangères, Nayef Al-Mudahaf.

Au cours de la rencontre, l'état actuel des relations entre les deux pays a été discuté.

L'État du Koweït, dirigé par l'émir, Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a comme principaux partenaires les Émirats arabes unis, la Chine, l'Arabie saoudite, la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon.

Le Koweït dispose d'un système bancaire bien développé et plusieurs banques du pays datent d'une époque antérieure à la découverte du pétrole.

La production actuelle d'hydrocarbures est de 2,8 millions de barils par jour et a augmenté de 4 millions de barils par jour en 2020, avec des réserves de pétrole brut d'environ 104 milliards de barils, soit environ 8 % des réserves mondiales.

Avec un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 5,7 %, le Koweït est l'une des économies à la croissance la plus rapide du Moyen-Orient et du monde arabe.

Outre l'État du Koweït, la zone de couverture de l'ambassade de la République d'Angola à Abou Dhabi comprend le Royaume de Bahreïn, l'Afghanistan (actuellement l'Émirat islamique d'Afghanistan) et la République islamique du Pakistan, ainsi que le Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), dont le siège est à Abu Dhabi.

La République d'Angola et l'État du Koweït ont signé l'accord qui a officialisé l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays le 20 novembre 1997.