Angola: Le pays présente son potentiel touristique en Europe

Luanda — Le potentiel touristique de l'Angola, en mettant l'accent sur les pôles de développement touristique de Cabo Ledo, Calandula, la région de l'Okavango et Mussulo, a été présenté depuis mercredi 22, à Madrid, Royaume d'Espagne, par une délégation angolaise conduite par le ministre du Tourisme, Marcio Daniel.

En Espagne, la délégation angolaise tiendra des réunions avec l'une des plus grandes chaînes hôtelières du monde, des « Tour Operators » et des hommes d'affaires qui, dans la capitale espagnole, participent du 21 au 26 de ce mois, au plus grand Salon international du Tourisme de l'Union européenne (FITUR), selon un communiqué de presse.

Madrid accueille également l'événement central du 50e anniversaire de l'Organisation mondiale du tourisme, organisation dont l'Angola est membre depuis 1989.

Selon le ministre Márcio Daniel, la participation de l'Angola à la bourse d'affaires touristique constitue un moment opportun pour se rapprocher des grands opérateurs internationaux, tels que les groupes Meliá, RIU, NH Hotels et Iberostar.

Outre l'Espagne, la délégation angolaise, composée de fonctionnaires du ministère compétent, se rendra à Londres (Royaume-Uni), où elle tiendra des réunions avec l'entreprise spécialisée en ingénierie et gestion de projets, DAR.

DAR est une organisation partenaire du Ministère du Tourisme dans la mise en oeuvre du Plan National de Gestion du Tourisme et du Plan de Développement Touristique de la Péninsule de Mussulo, qui a récemment été déclarée lieu d'intérêt et de potentiel touristique.

Toujours à Londres, la délégation angolaise se réunira avec la Confédération du Tourisme et de l'Hôtellerie.

La délégation se rendra ensuite à Francfort (Allemagne), où elle tiendra une réunion de travail avec le Groupe Kleber, tour-opérateur spécialisé dans la gestion de destinations touristiques et le développement de produits.

Lors de cette réunion, l'opérateur allemand présentera des informations pertinentes sur les statistiques, les tendances de voyage, le profil des destinations les plus recherchées et les stratégies de marketing et de communication pour le segment DACH (Allemagne, Autriche et Suisse).

La présence de l'Angola dans ces pays vise à trouver des partenaires internationaux désireux d'investir dans le secteur touristique angolais.