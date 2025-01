Angola: L'AN poursuit son enquête sur l'utilisation abusive des ressources par les députés

Luanda — La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Carolina Cerqueira, a chargé mercredi la IXe Commission de travail spécialisée (CTE) de continuer à enquêter sur d'éventuelles infractions d'utilisation impropre des moyens distribués aux députés et d'autres comportements pouvant entraîner une responsabilité.

Les orientations fournies aux membres de la Commission des mandats, de l'éthique et de la bienséance parlementaire s'étendent également à l'administration parlementaire, pour un meilleur suivi de l'utilisation par les membres des moyens qui leur sont alloués pour l'exercice de leur fonction.

Le leader parlementaire s'exprimait lors de la première réunion ordinaire de l'AN de cette année, qui a approuvé la perte définitive du mandat du député Alberto José Catenda de l'UNITA pour violation des normes réglementaires de l'institution.

Dans une résolution approuvée avec 192 voix pour et deux abstentions, le député du plus grand parti d'opposition a perdu son mandat, après un processus disciplinaire dans lequel il a été accusé d'avoir loué illégalement ses véhicules de protocole et ceux utilisés pour soutenir sa résidence.

Dans son discours, Carolina Cerqueira a souligné que, comme forme de prévention générale et spéciale des situations qui violent la morale publique, l'éthique et la dignité parlementaire, les députés doivent fonder leur conduite sur le strict respect des devoirs énoncés dans le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dans le Statut du Député et dans le Code d'éthique et de bienséance parlementaire.

Elle a expliqué que le Parlement est un organe souverain et doit servir d'exemple et de référence pour la société, dans le sens de toujours dignifier la Maison des Lois.

Elle a averti que tout député, quel que soit son parti, qui commettrait des actes contraires à l'éthique et au décorum parlementaire serait tenu responsable et puni de manière exemplaire.

« Nous sommes un organe souverain, nous devons servir d'exemple, de référence pour la société et toujours dignifier l'Assemblée nationale », a renforcé Carolina Cerqueira.

Concernant la révocation du mandat d'Alberto José Catenda, elle a expliqué qu'elle espérait que ce soit le premier et le dernier cas, « car nous punirons sévèrement les députés qui violent les devoirs liés à la dignité de la fonction parlementaire, ainsi que les règles qui régissent l'Assemblée nationale, quel que soit le parti politique auquel ils appartiennent".

La décision sur le processus disciplinaire contre le député Alberto José Catenda, qui détermine la perte de son mandat, a été approuvée par la quasi-unanimité des voix des députés présents, totalisant 192 voix pour, aucune contre et deux abstentions.