Congo-Kinshasa: A Davos, John Kerry promet son soutien au projet de construction du corridor vert Kivu-Kinshasa

L'ancien secrétaire d'Etat américain, John Kerry a assuré, mercredi 22 janvier, apporter son soutien au projet de la RDC de construire un corridor vert Kivu-Kinshasa.

Il a donné la position de son pays au cours du Forum économique mondial qui se tient, à Davos (Suisse).

« Ce projet va vraiment se concrétiser, nous allons utiliser notre sagesse, notre leadership pour constituer quelque chose qui va véritablement transformer des vies et qui pourra servir d'exemple pour le reste de la planète sur la façon dont on peut avancer intelligemment vers l'avenir », a souligné John Kerry.

Pour lui, il est important de soutenir ce projet de la construction de cette plus grande réserve forestière tropicale du monde :

« On sait tous qu'il y a des combats dans l'Est, j'y ai assisté moi-même, je me suis rendu de nombreuses fois en RDC, également au Rwanda et nous avons pu constater à quel point les troubles continuent, mais si on donne une alternative aux individus en leur disant vous pouvez vous battre ou vous pouvez travailler à construire quelque chose de fort. Et donc nous avons le pouvoir de changer l'histoire, mais aussi de gagner cette bataille dans laquelle nous sommes tous parties prenantes ».

Cet ancien secrétaire d'Etat américain est persuadé que le fleuve Congo peut être apprivoisé pour changer des vies et sortir les jeunes de la violence, leur en trouver des emplois donc un avenir.

John Kerry a par ailleurs ajouté avoir l'intention de continuer à travailler pour la réussite du projet corridor vert Kivu-Kinshasa :

« Il n'y a rien de plus terrible que d'annoncer un projet formidable et qu'ensuite rien ne se passe », a-t-il, fait savoir.