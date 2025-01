Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal, sur la route de la rédemption

Surnom : Les Lions de la Teranga

Participations : 17

Meilleure performance : Vainqueur (2021)

Classement FIFA : 17 (Janvier 2025)

Depuis leur sacre historique à la CAN 2021, les Lions de la Teranga n'ont cessé de chercher à confirmer leur statut de géants du football africain. Finalistes malheureux en 2002 et 2019, le Sénégal a appris à transformer ses échecs en véritables moteurs de succès. Cette résilience s'est concrétisée par leur victoire mémorable contre l'Égypte en 2021, offrant ainsi au pays son premier titre continental et inscrivant l'équipe comme une référence incontournable sur le continent.

Aujourd'hui, avec un sélectionneur ambitieux tel que Pape Thiaw et des talents éclatants comme Lamine Camara, le Sénégal aspire à écrire une nouvelle page glorieuse de son histoire. La CAN 2025 représente une double opportunité pour les Lions : non seulement celle de confirmer leur domination sur le continent, mais aussi de dépasser les doutes laissés par des épreuves parfois semées d'embûches.

En effet, après avoir conquis leur premier titre continental en 2021, le Sénégal abordait la CAN 2023 avec l'ambition de défendre son statut de champion en titre. Avec un effectif expérimenté, emmené par des cadres tels que Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, les Lions étaient perçus comme des favoris évidents. Cependant, leur parcours a pris une tournure inattendue. Bien qu'ils aient maîtrisé la phase de groupes, ils ont été éliminés dès les huitièmes de finale par la Côte d'Ivoire, future vainqueur de l'épreuve.

Cependant, cette mésaventure a aussi permis à l'équipe de tirer des enseignements précieux, comme en témoigne leur parcours impressionnant durant les qualifications pour la CAN 2025. Invaincus lors de ces qualifications, les Lions ont su rebondir avec force et détermination.

Ainsi, cette élimination en 2023 est un rappel que le chemin vers la grandeur durable n'est jamais simple et sans obstacles. Pourtant, aujourd'hui, les Lions de la Teranga abordent la CAN 2025 avec une détermination renouvelée. Ils sont plus que jamais prêts à effacer ce faux pas et à réaffirmer leur domination sur le continent. Mais, au-delà de la quête d'un nouveau trophée, la CAN 2025 représente bien plus : c'est l'opportunité pour le Sénégal de se réinventer et de cimenter sa légende sur la scène africaine.

Comment l'équipe s'est qualifiée

Les cinq victoires et le match nul ont assuré la qualification des Sénégalais pour la CAN TotalEnergies 2025. Les Lions de la Teranga font partie des huit sélections qui n'ont pas connu la défaite lors de la campagne qualificative (Maroc, Algérie, Égypte, Cameroun, Afrique du Sud, Mali, et Angola).

Le sélectionneur : Pape Thiaw

Pape Thiaw incarne un vent de renouveau pour le football sénégalais. Connu pour sa puissance et sa précision devant le but, il a marqué l'histoire en participant à la légendaire épopée du Sénégal à la Coupe du Monde 2002, où les Lions ont atteint les quarts de finale dès leur première participation.

Sa carrière de joueur, ponctuée de passages remarqués en Ligue 1 avec Strasbourg, ainsi qu'en Espagne et en Suisse, lui a permis de se forger une expérience précieuse au plus haut niveau.

Après avoir raccroché les crampons, Thiaw s'est brillamment reconverti comme entraîneur. Son fait d'armes le plus marquant est la victoire historique du Sénégal au CHAN 2022, où il a mené l'équipe locale à son premier sacre continental, grâce à une rigueur tactique et une gestion humaine exemplaire.

Désormais à la tête de l'équipe nationale senior, Thiaw prône un style de jeu offensif et intense, combiné à une organisation défensive solide. Avec des stars comme Sadio Mané et une nouvelle génération prometteuse, il devra relever le défi de maintenir le Sénégal au sommet du football africain.

Joueur à surveiller : Lamine Camara, 21 ans, Milieu de terrain

Sacré deux fois Meilleur Jeune Joueur Africain aux CAF Awards en 2023 et 2024, Lamine Camara est incontestablement la nouvelle attraction du football sénégalais. Ses performances époustouflantes sur la scène continentale ont fait de lui un modèle de précocité et d'excellence.

Milieu de terrain complet, Camara allie une intelligence tactique remarquable à une technique soignée. Sa vision du jeu, sa capacité à lire les mouvements adverses, et son aisance dans les transitions font de lui un élément indispensable dans l'entrejeu. Ajoutons à cela une capacité à marquer dans les moments décisifs, qui le rend aussi redoutable sur le plan offensif.

Ces qualités se sont pleinement exprimées lors de ses deux triomphes continentaux. Lors du CHAN 2022, Camara a été l'un des moteurs de l'équipe sénégalaise, contribuant par sa rigueur et son assurance à la conquête du trophée. Ce succès a mis en lumière son sang-froid et sa maturité, des attributs rares pour un joueur de son âge.

Quelques mois plus tard, lors de la CAN U-20 2023, il s'est imposé comme le leader incontesté des Lionceaux de la Teranga. Élu Joueur du Tournoi, il a brillé par ses passes millimétrées, son travail défensif acharné, et sa capacité à dicter le rythme des matchs. Ce sacre, symbolisé par un trophée individuel, confirme son rôle central dans une génération sénégalaise talentueuse.

Ces distinctions personnelles aux CAF Awards, ajoutées à ses titres collectifs, soulignent son ascension fulgurante et sa constance à un haut niveau. Lamine Camara incarne aujourd'hui l'avenir du football sénégalais et africain, un joueur capable de porter les espoirs d'un continent sur la scène mondiale.

Performances passées

L'histoire du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations est marquée par des moments de grandeur et de résilience, illustrant un parcours jalonné d'échecs cruels et de triomphes mémorables.

La CAN 2002 reste l'un des moments fondateurs du football sénégalais. Portés par une génération dorée menée par El-Hadji Diouf, Khalilou Fadiga et Henri Camara, les Lions de la Teranga atteignent pour la première fois la finale après une campagne impressionnante. Cependant, face au Cameroun de Samuel Eto'o, le Sénégal s'incline cruellement aux tirs au but (0-0, 3-2 t.a.b.), laissant le trophée filer après une bataille acharnée. Cette défaite reste marquante mais consolide la réputation du Sénégal comme une puissance montante certes mais un géant aux pieds d'argile, encore en quête de maturité pour franchir le dernier palier.

Dix-sept ans plus tard, les Lions retrouvent la finale lors de la CAN 2019 en Égypte, avec Aliou Cissé, ancien capitaine de 2002, devenu sélectionneur. Forts d'un effectif emmené par Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, ils tombent face à une Algérie réaliste (1-0), sur un but précoce de Baghdad Bounedjah. Cette défaite renforce leur détermination à conquérir enfin le graal.

La délivrance arrive lors de la CAN 2021 au Cameroun. Après un parcours maîtrisé, les Sénégalais battent l'Égypte en finale aux tirs au but (0-0, 4-2 t.a.b.), grâce à un Sadio Mané décisif. Ce sacre historique, le premier du pays, consacre le Sénégal comme une puissance incontestée du football africain.

Le saviez-vous ?

En cas de sacre, Pape Thiaw deviendra le premier tacticien à avoir remporté le CHAN et la CAN.