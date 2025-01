Afrique: A la rencontre du sélectionneur - Marc Brys (Cameroun)

Le belge Marc Brys débarque à la tête de la sélection camerounaise au mois d'avril 2024, en remplacement de Rigobert Song, limogé suite aux mauvaises performances des Lions indomptables à la dernière CAN CAF TotalEnergies en Côte d'Ivoire. Malgré un contexte plutôt difficile, il est parvenu à imprimer sa marque, qualifiant les Lions indomptables sans la moindre difficulté au rendez-vous marocain. Le Cameroun a notamment terminé leader de la poule J des qualifications avec 14 points dont zéro défaite. Ses statistiques globales à la tête des rois de la forêt sont tout aussi éloquentes : 8 matches, 5 victoires, trois nuls et 0 défaite.

Nom : Marc Brys

Lieu de Naissance : Anvers (Belgique)

Age : 62 ans

Sélection : Cameroun

Carrière d'entraineur

Après un parcours rempli en tant que joueur professionnel, Marc Brys début sa carrière d'entraineur en 1998. C'est le KVC Delta Londerzeel fut le tout premier club à lui confier les clés de son staff technique en 1998. Il y restera jusqu'en 2001 avant de s'engager à Berchem Sport où il séjourne de 2001 à 2003. Son parcours d'entraineur l'a déjà conduit à la tête d'une quinzaine d'équipes aussi bien en Belgique (Germinal Beerschot, RE Mouscron, KV Malines, Saint-Trond VV, OH Louvain...), au Pays-Bas (FC Eindhoven, FC Den Bosch) qu'en Arabie Saoudite (Al-Raed FC, Najran SC, Al-Faisaly FC).

Avec le Cameroun, il connaît sa première expérience à la tête d'une sélection.

Style de jeu

Marc Brys aime le 4-3-3. Une tactique privilégiant l'alternance entre la possession de balle au milieu de terrain lors des phases offensives, la récupération avec relance rapide, et la percussion vers le camp adverse.

Les belles performances alignées par la sélection camerounaise depuis son arrivée sont les résultats d'une gestion méthodique de son groupe. « Je m'efforce de donner plus de confiance à mes joueurs, le plus de responsabilité possible et leur permettre d'évoluer librement dans un cadre clair. J'exige à mes joueurs qu'ils fassent preuve d'audace et sur le terrain qu'ils continuent perpétuellement de performer au plus haut niveau possible. J'aime que mes joueurs soient la meilleure version d'eux-mêmes et, pour cela ils ont besoin de clarté, d'un plan de jeu clair et surtout beaucoup de confiance pour s'exprimer. Ce collectif a la particularité que tout le monde se donne l'un pour l'autre et l'intérêt du groupe est mis en avant », déclarait le technicien de 62 ans dans une interview.

Expérience en Coupe d'Afrique des Nations

Le sélectionneur des Lions indomptables s'apprête à découvrir la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies au Maroc, le Cameroun étant par ailleurs, la première sélection qu'il entraine dans sa carrière.

Le saviez-vous ?

Marc Brys est le premier sélectionneur des Lions indomptables à terminer une campagne des éliminatoires de la CAN CAF TotalEnergies sans défaite depuis son compatriote Hugo Broos en 2017.