Afrique: À la rencontre du sélectionneur - Stefano Cusin (Les Comores)

Stefano Cusin est un technicien à la carrière riche et variée. Il a su allier ses racines multiculturelles et sa passion pour le football pour construire une carrière internationale. À 56 ans, il cumule de nombreuses expériences, ayant entraîné des équipes en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que des sélections nationales.

Nom : Stefano Cusin

Lieu de naissance : Montréal (Canada)

Âge : 56 ans

Sélection : Les Comores

Sa carrière d'entraîneur

En 1997, Stefano Cusin débute sa carrière en tant que membre du staff technique d'Arezzo. Lors de la saison 2002-2003, il prend les rênes de Montevarchi. De 2003 à 2004, il entraîne la sélection des moins de 20 ans du Cameroun, avant de rejoindre Acada Sports en 2005.

En 2007, Cusin devient directeur technique de la Fédération congolaise de football, où il supervise toutes les sélections nationales du pays. Lors de la saison 2008-2009, il entraîne Botev Plovdiv, en première division bulgare. L'année suivante, il s'installe en Libye et mène Al-Ittihad Tripoli au titre de champion national.

De 2010 à 2014, il travaille aux côtés de Walter Zenga comme assistant, notamment en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis. Ensemble, ils parviennent à qualifier Al-Nasr SC pour la Ligue des champions asiatique. En 2013, Cusin prend en main Al-Fujairah SC, où il réussit à mener l'équipe à la promotion en première division des Émirats arabes unis.

En 2015, Cusin devient le premier entraîneur italien à diriger un club en Palestine, Ahli al-Khalil. Sous sa direction, le club remporte la Coupe et la Supercoupe de Palestine. Après un passage à Wolverhampton en tant qu'adjoint, il poursuit sa carrière en Afrique du Sud avec les Black Leopards, puis en Iran avec Shahr Khodro.

Depuis 2021, il se concentre sur le rôle de sélectionneur. Il commence par prendre les rênes du Soudan du Sud, avant de devenir sélectionneur des Comores en octobre 2023.

Style de jeu

Stefano Cusin est un entraîneur connu pour son approche méthodique et pragmatique du football, mettant l'accent sur la structure défensive tout en développant un jeu offensif fluide. Son système de jeu est basé sur un équilibre entre rigueur défensive et créativité offensive, avec une organisation solide qui permet à ses équipes de jouer un football collectif et discipliné. Il privilégie une approche tactique flexible, capable de s'adapter aux différentes circonstances et adversaires. En attaque, ses équipes sont souvent organisées autour de transitions rapides et de combinaisons techniques qui créent des opportunités sur les ailes, tout en assurant un soutien constant au milieu de terrain.

Dans ses précédentes expériences, notamment en Libye avec Al-Ittihad Tripoli et en Palestine avec Ahli al-Khalil, Cusin a démontré sa capacité à transformer des équipes moins médiatisées en formations compétitives, en construisant une équipe solide sur le plan défensif et en exploitant les forces offensives de ses joueurs. L'une de ses stratégies les plus marquantes est de donner à ses joueurs une grande liberté dans la gestion du jeu offensif, tout en insistant sur une discipline tactique rigoureuse.

Comme il l'a déclaré dans une interview accordée à la FIFA, "Le football est un jeu d'équipe avant tout, chaque joueur doit comprendre son rôle et être prêt à s'adapter aux situations du match. La clé réside dans l'équilibre et la flexibilité." Cette philosophie montre l'importance qu'il accorde à une équipe soudée, capable de réagir face à différents défis tout en respectant un système de jeu bien défini.

Expérience à la Coupe d'Afrique des Nations

La Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025 marquera la première participation de Stefano Cusin à ce tournoi continental.

Le saviez-vous ?

Stefano Cusin est né au Canada, mais a grandi en France dans une famille italo-française, ce qui lui permet de maîtriser parfaitement les deux langues.