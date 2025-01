Ile Maurice: Une facture de Rs 22 milliards pour trois mois de transports

Les chiffres de Statistics Mauritius pour la période de juillet à septembre 2024 sont révélateurs : les transports coûtent cher. En seulement trois mois, le pays a dépensé Rs 22 milliards pour satisfaire ses besoins en véhicules et carburants. L'importation de véhicules (voitures neuves et d'occasion, camions, motos) a représenté à elle seule Rs 8 milliards, tandis que les carburants ont pesé Rs 14 milliards sur la facture énergétique.

En 2024, l'importation de véhicules à moteur destinés à la circulation routière à Maurice, comprenant principalement les voitures particulières, véhicules utilitaires, camions, motos et transports en commun, a montré une tendance à la hausse. Les dépenses associées ont atteint Rs 6,3 milliards au premier trimestre, Rs 7,5 milliards au deuxième et Rs 8 milliards au troisième. De janvier à septembre, le pays a déboursé un total de Rs 21,7 milliards pour l'importation de ces véhicules. En 2023, cette catégorie a dépassé les Rs 25,4 milliards en termes de montant d'importation.

Bien que les chiffres de Statistics Mauritius ne fournissent pas de détails sur la répartition entre les moteurs thermiques et électriques, la tendance générale montre une augmentation continue des importations de véhicules à moteur. Au cours des 23 dernières années, le nombre de véhicules à moteur importés a considérablement augmenté. En 2000, Maurice n'avait importé que Rs 2,9 milliards de véhicules. Par ailleurs, l'importation de machines et équipements continue de peser lourdement sur la balance commerciale. Pour la seule période de juillet à septembre 2024, ce segment représente presque Rs 20 milliards.

Fluctuation des prix

Les combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes continuent de représenter une part importante des importations mauriciennes. En 2023, l'importation des combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes s'élevait à Rs 58 milliards, dont Rs 50 milliards pour les produits pétroliers raffinés. Au premier trimestre de 2023, le montant des importations de produits pétroliers était de Rs 13,6 milliards, et il a diminué à Rs 11,5 milliards au deuxième trimestre, puis augmenté à Rs 13,1 milliards au troisième trimestre, et il est redescendu à Rs 12,2 milliards au quatrième trimestre.

En 2024, la facture a encore augmenté pour atteindre Rs 17,4 milliards au premier trimestre et Rs 19,1 milliards au deuxième trimestre. Pour les trois premiers trimestres de 2024, le montant total des importations de produits pétroliers a atteint Rs 45 milliards. Ces hausses s'expliquent par les fluctuations des prix internationaux du pétrole et l'augmentation de la demande locale. En 2000, l'importation de produits de ce segment avait coûté Rs 6,4 milliards, dont Rs 5,6 milliards exclusivement consacrées à l'importation de produits pétroliers raffinés. Par ailleurs, en 2024, on observe une hausse significative au deuxième trimestre, avec une facture atteignant Rs 17,1 milliards, contre Rs 11,5 milliards pour la même période en 2023.

Le déficit commercial s'est aggravé en novembre 2024 en enregistrant une augmentation de 10,1 % par rapport à novembre 2023. L'importation de machinery and transport equipment a fortement pesé sur la balance commerciale, avec des importations évaluées à Rs 6,6 milliards contre Rs 5,1 milliards en novembre 2023. Bien qu'il y ait eu une diminution des importations de carburants minéraux, lubrifiants et produits associés - passant de Rs 6,2 milliards en novembre 2023 à Rs 5,7 milliards en octobre 2024, puis à Rs 5,6 milliards en novembre 2024 - la facture totale des importations reste toutefois élevée.