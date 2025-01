Ile Maurice: Une rupture avec le passé pour un avenir de réformes et de prospérité

Le discours-programme 2024-29, qui sera présenté demain au Parlement, met l'accent sur des réformes constitutionnelles importantes et une politique résolument nouvelle. Il sera prononcé par le président de la République, Dharam Gokhool, à 15 h 30, au sir Harilal Vaghjee Memorial Hall. La répétition générale de la parade des forces de l'ordre s'est déroulée hier sur la Place d'Armes, à travers une série de manoeuvres. Elle a permis de vérifier la synchronisation des différents corps de la police et d'assurer le bon déroulement de la cérémonie.

L'Alliance du changement, composée du Parti travailliste, du Mouvement militant mauricien, de Nouveaux Démocrates et de Rezistans ek Alternativ, exposera un programme ambitieux de réformes structurelles visant à assainir la démocratie et à relancer l'économie. Le discours-programme reprendra une bonne partie du manifeste électoral mais la mise en oeuvre de plusieurs mesures a dû être revue en raison de la situation financière héritée. Sur le plan constitutionnel, il ne faut pas s'attendre à des changements majeurs au système électoral et constitutionnel puisque les membres de l'Alliance sont toujours en train de discuter du Best Loser System. En revanche, on devrait inclure davantage de femmes au Parlement, selon une source proche du PMO.

L'idée principale est de rompre avec les pratiques du passé pour réinventer le pays. Le gouvernement prévoit de lutter contre le gaspillage des fonds publics et de renforcer le combat contre la drogue, la réouverture de la Natresa étant déjà annoncée.

Du point de vue économique, l'accent sera mis sur la rationalisation des dépenses publiques et la réduction du coût de la vie pour stimuler une croissance durable et équitable pour les citoyens mauriciens. Ce discours-programme illustre la volonté du gouvernement de bâtir une île Maurice plus juste, plus transparente et économiquement prospère.