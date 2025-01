Soudan: La tribu Misseriya rejette les démarches de l'État du Soudan du Sud visant à annexer la région d'Abyei

Port-Soudan — Les administrations autochtones de la tribu Misseriya ont annoncé, dans une note soumise au Secrétaire général des Nations Unies et reçue par le représentant de la mission des Nations Unies à Abyei, qu'elles rejetaient catégoriquement les démarches entreprises par les autorités de la République du Sud du Soudan pour valider un référendum unilatéral et pour annexer Abyei.

Elles ont dit que toutes les lois divines et internationales nous garantissent le droit de défendre nos droits légitimes.

La présence des Forces de Sécurité Intérimaires des Nations Unies à Abyei tire sa légitimité du fait que la région d'Abyei est démilitarisée et libre de toute force militaire armée, à l'exception de la police d'Abyei, qui n'a pas encore été formée, mais elle n'y est pas parvenue, comme elle l'a déclaré dans ses rapports, dont le dernier en date est la résolution n° (2024/2760), qui confirme la présence des forces de défense du Soudan du Sud et des forces de sécurité du Soudan du Sud à Abyei et étend leur portée quotidienne.

Elles ont également appelé le Conseil de sécurité de l'ONU, dans le cadre de ses responsabilités, à mettre fin à toutes les violations par l'État du Soudan du Sud des accords et résolutions du Conseil de Sécurité concernant Abyei.

Elles ont déclaré : « Nous affirmons notre engagement à parvenir à la sécurité et à la paix et à oeuvrer pour préserver nos droits à la citoyenneté dans la région conformément aux lois et aux résolutions du Conseil de Sécurité de l'ONU pertinentes pour la région d'Abyei, car nous sommes des parties prenantes dont les droits historiques ont continué depuis des siècles."

Elle a souligné la nécessité pour le Conseil de Sécurité d'agir de toute urgence pour éteindre le feu des conflits qui pourraient créer une nouvelle menace à la sécurité dans la région.