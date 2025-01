Soudan: Clarification à la presse concernant les déclarations trompeuses faites par le vice-président du Conseil de souveraineté

Port-Soudan — Le bureau de Malik Aggar, vice-président du Conseil de souveraineté, a publié une déclaration concernant ce qui était approprié pour Aqar lors de sa rencontre avec le ministre du Travail avant-hier. La déclaration disait : Dans la continuité de l'approche ouverte de désinformation adoptée par certains partis politiques et sécuritaires hostiles, depuis le déclenchement de la guerre du 15 avril, et dans une misérable tentative de leur part de confondre l'opinion publique , malgré ses positions honteuses en alliance avec la milice de soutien rapide, la soi-disant "Taqaddum".

Les professionnels et syndicats soudanais, affiliés à la coalition « Taqaddum », ont tenu leurs réunions actuellement à Nairobi dans le but de former un gouvernement parallèle dans les zones contrôlées par les milices, en faisant des déclarations trompeuses sur la rencontre du vice-président du Conseil de souveraineté avec le ministre du Travail le 20 janvier 2025.

La réunion a abordé en partie la question de la participation de certains employés et ouvriers à des activités liées à la rébellion, le représentant ayant ordonné que la loi sur la fonction publique soit strictement appliquée et sans discrimination ni parti pris politique. Mais cette coordination a refusé de poursuivre ses mensonges et a donc délibérément et malicieusement reformulé ces déclarations, affirmant qu'il s'agissait de directives visant à suspendre les salaires des travailleurs sans enquête ni décision judiciaire. Il s'agit d'un mensonge flagrant qui n'a aucun fondement dans la vérité, et aucune de ces allégations n'a été mentionnée lors de la réunion ou dans les déclarations officielles.

La coordination ne s'en est pas contentée, mais a plutôt dépassé les limites de la fraude en accusant la directive de menacer les droits des travailleurs sur la base de positions politiques ou personnelles sur la guerre, ou d'orientations intellectuelles, considérant cela comme une atteinte à la justice et une violation des droits de l'homme. Toutes ces allégations reposent sur un mensonge que la coordination a créé puis diffusé.

Nous disons à cette coordination et à d'autres du même genre : la guerre que vous traitez comme s'il s'agissait d'une question intellectuelle ou d'une question politique passagère ne l'est pas. C'est une guerre qui a provoqué la destruction de la nation, le déplacement de sa population, le pillage de ses biens, le viol de ses femmes et la perte de vies innocentes. .

Le parti pris en faveur de la rébellion n'est pas simplement une « opinion personnelle », mais plutôt un soutien direct aux crimes de meurtre, de pillage, de viol et d'extermination commis par les milices contre le peuple de ce peuple. Quiconque fait preuve de partialité n'a pas le droit d'attendre un salaire de l'État qui s'efforce de protéger ses citoyens et d'assurer leur sécurité, et non de financer ceux qui contribuent à leurs meurtres et à leur déplacement.

Les fonctionnaires de tous les ministères et agences gouvernementales qui ont servi leur peuple avec constance et accompli leurs devoirs et tâches dans toutes les régions du Soudan sont de véritables héros, et non des traîtres ou des mercenaires dans les rangs de la milice.

Quant à vos tentatives de falsification des faits et de création de mensonges pour justifier vos positions de soutien à la rébellion, elles ne tromperont personne. Le peuple soudanais sait très bien qui se tient à ses côtés et qui le trahit. Ceux qui ont été déplacés de chez eux, dont les biens ont été volés, dont les proches ont été tués et dont les femmes ont été violées, savent exactement qui les défend et qui les poignarde dans le dos.