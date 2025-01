Afrique: L'UNESCO réunit les 54 nations du continent pour discuter de la restitution des biens culturels

La conférence de l'UNESCO à Addis-Abeba, en Éthiopie, réunira tous les 54 pays d'Afrique pour débattre sur la question de la restitution des biens culturels en Afrique. Cette conférence s'inscrit dans l'un des domaines prioritaires du G20, sous la présidence de l'Afrique du Sud, et dont l'UNESCO est un partenaire privilégié.

Cette annonce est faite dans un communiqué de l’organisme publié ce 22 janvier. Ainsi, cet événement de l’UNESCO, en coopération avec l’Union Africaine, aura lieu lundi 27 janvier et regroupera un grand nombre d'experts et d'acteurs de la culture et du patrimoine venus de toutes les régions du monde.

Le communiqué assure qu’il y’aura des débats qui impliqueront pleinement toutes les parties concernées : « les sociétés civiles et les communautés locales, les musées et institutions culturelles, ainsi que les organisations internationales ».

L'objectif est de fournir aux responsables politiques des éléments concrets pour aider leur approche des demandes de retour et de restitution des biens culturels. Ce sera une occasion d’offrir à l’UNESCO l'opportunité de renforcer son soutien aux États membres, en favorisant le partage de connaissances et en proposant des solutions innovantes.

La même source informe que la conférence analysera les évolutions récentes des musées et des institutions culturelles en matière de retour et de restitution, et abordera des problématiques telles que la recherche de provenance, la valorisation des inventaires et des collections (notamment sur le plan narratif et muséologique), ainsi que l'accès des professionnels à des formations spécialisées.

Par conséquent, « des exemples seront présentés, ainsi que des nouveaux accords et solutions innovantes mises en place dans le cadre de la Convention de 1970 contre le trafic illicite des biens culturels, ainsi qu'une série de bonnes pratiques, comme la création de comités nationaux spécifiquement chargés du retour et de la restitution des biens culturels » indique le communiqué.

Il faut croire que le programme de cette rencontre sera riche en matière de coopération. Selon le même communiqué, elle visera également à encourager de nouvelles formes de coopération culturelle et scientifique entre le Nord et le Sud, tout en appelant à un débat ouvert et inclusif sur les restitutions, tant en Afrique que dans d'autres régions du monde.

Pour rappel, cette conférence s'inscrit dans le cadre du thème de l'Union africaine pour 2025 : « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine grâce aux réparations », ainsi que dans la priorité mondiale de l'UNESCO en Afrique.

Elle fait également écho à la Déclaration de l'UNESCO lors de la conférence MONDIACULT 2022, qui appelait à un dialogue international ouvert et inclusif pour le retour des biens culturels.