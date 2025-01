Afrique du Sud: Baisse probable des taux d'intérêt en janvier en raison du ralentissement de l'inflation

L'inflation en Afrique du Sud a atteint 3 % en décembre 2024, contre 2,9 % en novembre.

L'augmentation plus lente que prévu renforce les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base.

La banque centrale a déjà réduit le taux directeur de 50 points de base depuis septembre

L'inflation en Afrique du Sud est passée de 2,9 % en novembre à 3 % en décembre 2024, en deçà des 3,2 % attendus par les économistes, selon Statistics South Africa. Cette augmentation plus lente que prévu renforce les attentes d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la réunion de politique monétaire de la Banque de réserve sud-africaine du 30 janvier.

La banque centrale a déjà réduit le taux directeur de 50 points de base depuis septembre, l'inflation étant restée proche de la limite inférieure de sa fourchette cible de 3 % à 6 %. Le rand a gagné près de 3 % par rapport au dollar la semaine dernière, soutenu par l'optimisme concernant la croissance économique et l'assouplissement monétaire potentiel.

Les coûts du logement et les biens et services divers ont été les principaux contributeurs à l'inflation, augmentant respectivement de 4,4 % et 6,6 %. Stats SA a annoncé des révisions des méthodes de calcul de l'inflation, y compris des mises à jour du panier de l'indice des prix à la consommation et des pondérations, qui entreront en vigueur dans la prochaine publication.

Points clés à retenir

Alors que l'inflation en Afrique du Sud reste modérée, les risques d'inflation au niveau mondial pourraient limiter le cycle de réduction des taux de la banque centrale. Le gouverneur Lesetja Kganyago a averti que les pressions inflationnistes résultant des politiques internationales, y compris celles des États-Unis, pourraient perturber les efforts d'assouplissement monétaire. Les économistes de Bloomberg et de Capital Economics s'attendent à un cycle de réduction des taux de courte durée, qui s'interrompra probablement après une réduction de 25 points de base en janvier. Les contrats de taux à terme prévoient une probabilité de 42 % d'une réduction des taux ce mois-ci.

Les révisions de l'inflation et les mises à jour de la méthodologie par Stats SA pourraient également influencer les tendances futures de l'inflation, les nouvelles classifications et pondérations fournissant un reflet plus précis de la dynamique des prix en 2025 et au-delà. L'accent mis par la banque centrale sur l'ancrage des attentes en matière d'inflation à proximité du point médian de sa fourchette cible restera déterminant pour les décisions de politique monétaire.