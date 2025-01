Sénégal: Sadio Mané met fin aux rumeurs - « Mon avenir est avec Al Nassr »

Annoncé il y a quelques mois sur le chemin du retour en Europe, Sadio Mané semble bien parti pour prolonger son bail avec Al Nassr. L'attaquant du Sénégal a fait taire les persistantes rumeurs en déclarant que son avenir est avec Al Nassr, club avec lequel, il est lié jusqu'en 2026. L'attaquant vedette des Lions a affiché sa détermination et son engagement à soutenir le club saoudien à remporter des titres.

Beaucoup d'informations et de rumeurs ont circulé annonçant son départ d'Al Nassr et son retour en Europe. D'aucuns ont évoqué des clubs comme Galatasaray en Turquie ou pour le club italiens Milan AC comme prochain point de chute. Au moment où d'autres nouvelles annonçait que le club saoudien envisageait de se renforcer avec Mateo Kovacic, milieu de terrain de Manchester City. Elle annonçait que le départ de la vedette sénégalaise en janvier permettrait de libérer une place pour un joueur étranger dans l'effectif saoudien et facilitant ainsi cette potentielle arrivée. Mais rien de tout cela. Sadio Mané a tenu à dissiper les doutes sur sa future destination.

L'ancien joueur de Liverpool et du Bayern a coupé court aux spéculations et a été sans équivoque sur sa position. Interrogé après la victoire d'Al Nassr contre Al Khaleej (3-1) lors de la 16e journée de la Saudi Pro League. « Oui, je pense que cela fait partie du football, et en tant que joueur, il faut accepter cela. Les rumeurs existent toujours, mais je ne suis plus un jeune joueur qui s'en laisse affecter. Je suis ici et concentré sur mon équipe », a-t-il clarifié. Prêt à poursuivre son aventure en Arabie saoudite, le double Ballon d'Or africain a affirmé son engagement envers son équipe actuelle.

Il rassure ses supporters qui peuvent compter sur sa collaboration et sa détermination avec Al Nassr. « Cela ne me dérange pas. Mon objectif est de rester avec Al Nassr et de contribuer à remporter des titres». Depuis son arrivée à Al Nassr en 2023, Sadio Mané est devenu un élément clé de l'effectif, comme en témoignent ses impressionnantes statistiques : 27 buts et 17 passes décisives en 71 matchs. Ces performances ne passent pas inaperçues, suscitant l'intérêt de grands clubs européens.

Sous contrat jusqu'en 2026, Sadio Mané perçoit un salaire annuel de 40 000 000 euros (26 milliards de FCFA).