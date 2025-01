Afrique de l'Ouest: Défis majeurs du marché de titres publics dans la zone UEMOA - Un marché secondaire amorphe

Dans un contexte d'endettement accru qui a fini de peser lourd sur les déficits budgétaires des pays membres de l'UEMOA, et les exigences de la mise en oeuvre des politiques de développement, les Etats membres de l'UEMOA font de plus en plus « leur marché » sur la place sous-régionale des adjudications pour lever des ressources.

Malgré les secousses, le Marché des titres publics (MTP) animé par UMOA Titres (UT) garde le cap, mais les défis sont de taille.

Les émissions de titres de dette souveraine en monnaie locale sur le marché par adjudications s'avèrent pertinentes pour les pays membres de l'UEMOA, pour lever des ressources afin de financer le développement. La Côte d'Ivoire, locomotive de l'UEMOA qui regroupe les huit pays émetteurs, renforce sa position sur le marché secondaire des Obligations notamment. Dans une moindre mesure, le Sénégal, le Bénin, le Togo suivent dans des proportions plutôt congrues.

Avec un encours à hauteur de 54% soit 3 543 milliards de Fcfa au cours du 4ème trimestre 2024, la Côte d'Ivoire a mobilisé plus de ressources sur le marché des titres publics que ses voisins y compris le Sénégal (19%) soit 998 milliards de FCfa dont 616 milliards de FCFA en Bons Assimilables du Trésor (BAT). En gros, entre 2023 et 2024, les Etats membres de l'UEMOA ont pu mobiliser quelque 8 127 milliards de Fcfa soit une hausse de 13% d'une année sur l'autre.

Pour l'heure, le recours aux marchés internationaux ne saurait être abandonné compte tenu à la fois des besoins en financement considérables des États et de l'étroitesse du marché régional. Mais celui-ci pourrait devenir la principale source de financement interne des pays de l'UEMOA. Encore faudrait-il lever les nombreux obstacles qui constituent des défis importants.

Malgré l'évolution positive du marché, celui-ci se heurte encore à la rareté des ressources qui renchérit leur coût et les remboursements se font sur des maturités plus courtes, suscitant un recours soutenu des BAT (Bons Assimilables du Trésor).

En mal de liquidités

La liquidité du marché secondaire permettrait aux investisseurs notamment institutionnels comme les fonds de pension, avec davantage de transactions et une bonne courbe des taux, de faire leur pricing (tarification) et échanger rapidement leurs titres sur le marché. Or, encore restreint à quelque 70 banques et SGI, non seulement le marché secondaire manque de liquidités, mais il n'est pas non plus structuré. Aussi, la stratégie d'achat et de conservation des titres jusqu'à maturité dite de « buy and hold » par les banques, représente un goulot.

Du coup, les émetteurs se contentent de lever du cash sans s'assurer derrière d'une bonne animation du marché secondaire afin de lever à moindre coût sur le marché primaire. Le cloisonnement entre le marché des titres publics émis par adjudication et les obligations émises par syndication se matérialise notamment par deux dépositaires dont les systèmes ne communiquent pas entre eux (rendant impossible la fongibilité des titres émis sur les deux segments du marché), mais également par une structure de coûts différente selon le mode d'émission.

Une base trop étroite

Il s'y ajoute les nombreuses contraintes opérationnelles (capacités de prévision et de gestion de la trésorerie publique, préparation et coordination des émissions notamment) qui continuent d'affecter le développement du marché dont l'absence de profondeur pèse sur l'efficacité des politiques monétaires.

L'absence de plateforme de communication commune, par exemple, empêche un trading efficace avec une bonne visibilité des acheteurs, des prix, des maturités, bref toutes les informations propres à faciliter le trading. Le défi est donc de trouver les moyens d'approfondir le marché et de renforcer sa capacité d'absorption.

Par ailleurs, les banques, en tant que collecteurs des dépôts, demeurent les principaux intervenants sur le marché avec le risque d'effet d'éviction. Cela pose la problématique de l'élargissement de la base des investisseurs qui passe par la diversification des produits, mais aussi la liquidité du marché ; ceci permettrait par exemple aux compagnies d'assurance, aux caisses de dépôts qui ont des ressources au niveau des banques, d'intervenir directement sur le marché. Ce qui repose la question du dynamisme du marché secondaire.

Créée le 15 mars 2013, UMOA Titres anime le marché des titres publics de l'UEMOA qui offre certes des opportunités formidables aux Etats membres de diversifier les sources de financement et l'accès à des ressources de long terme destinées aux projets d'infrastructures. Mais son développement nécessite véritablement des opérations d'envergure et des innovations qui viendront renforcer ses fondamentaux et son attractivité.