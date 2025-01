Sénégal: La valeur ajoutée du secteur tertiaire se renforce de 1,3% au 3ème trimestre 2024

En variation trimestrielle, la valeur ajoutée du secteur tertiaire, en volume Corrigées des variations saisonnières (vs), a progressé de 1,3% au troisième trimestre de 2024. L'information est de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

1,3%, c'est la hausse constatée de la valeur ajoutée du secteur tertiaire sénégalais au troisième trimestre de l'année 2024. C'est ce que révèle l'Agence sénégalaise en charge de la statistique et de la démographie dans la dernière édition de sa "Note sur les comptes nationaux trimestriels".

Selon l'agence, cette évolution est principalement due au relèvement des (+3,8%), des activités financières et d'assurance (+3,2%), des activités d'information et de communication (+2,7%), des services de soutien et de bureau (+2,4%), des activités pour la santé humaine et l'action sociale (+1,9%), des activités d'administration publique (+1,7%) et de commerce (+1,0%).

Cependant, l'Ansd souligne que la contraction de la production des services de transports (-2,8%) a amoindri la performance du secteur tertiaire. Par rapport au même trimestre de 2023, la valeur ajoutée réelle du secteur tertiaire s'est accrue de 4,0%.

Cette croissance est imputable au bon comportement des activités d'hébergement et de restauration (+10,7%), des activités d'administration publique (+9,5%), des activités financières et d'assurance (+7,7%), des informations et communications (+7,0%), des activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives (+6,0%) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+5,9%).