Algérie: Energie - La 12e édition des JST de Sonatrach en juin à Oran

ALGER — Le groupe Sonatrach a annoncé, jeudi dans un communiqué, le retour des Journées scientifiques et techniques (JST) du Groupe, en organisant sa 12ème édition du 23 au 25 juin 2025, au centre des conventions d'Oran.

"Relancées cette année, les journées scientifiques et techniques de Sonatrach tiendront leur 12ème édition du 23 au 25 juin 2025 au centre des conventions d'Oran, sous le slogan "Energie de l'Innovation Technologique", a précisé le Groupe.

Ces journées ont constitué durant plus de trois décennies "un événement emblématique réunissant les talents et compétences du secteur de l'énergie et de prestigieux experts scientifiques", souligne Sonatrach.

Lancées en 1994, ces journées offrent un espace unique de partage de connaissances, de mise en lumière des meilleures pratiques et de promotion d'un dialogue constructif entre experts nationaux et internationaux, ajoute le communiqué.

Pour l'édition de cette année, trois axes stratégiques seront abordés, à savoir, exploration et production (pétrole et gaz), intégrant les avancées technologiques dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière et l'amélioration de la récupération dans divers types de réservoirs, environnement et développement durable, deux piliers essentiels de la transition énergétique mondiale et la transformation digitale comme levier clé pour améliorer la performance et favoriser l'innovation, explique le document.

Cette nouvelle édition des journées scientifiques et techniques représente également une opportunité de réunir les compétences de Sonatrach, les experts, les chercheurs nationaux et internationaux, ainsi que les partenaires, afin d'échanger sur les problématiques communes pour construire l'avenir énergétique, ajoute le Groupe.

A cette occasion, Sonatrach a invité les concernés à la rejoindre pour célébrer l'excellence, l'innovation et le partage des connaissances lors de cette 12ème édition des JST, en visitant le lien "https://jst.sonatrach.dz", tout en qualifiant cet évènement d'"étape importante dans la construction de l'avenir énergétique".