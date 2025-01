Tunisie: La consommation fréquente de viande rouge augmente le risque de démence

Une nouvelle étude suggère que les chirurgies complexes hépathiques (du foie) pourraient être mieux réalisées par voie robotique.

Des chirurgiens d'un grand hôpital de la ville de New York ont examiné 353 interventions chirurgicales réalisées entre 2017 et 2023 qui ont retiré des parties du foie de patients, dont 112 chirurgies ouvertes avec de grandes incisions, 107 réalisées par des chirurgiens laparoscopiques et 134 à l'aide de robots chirurgicaux.

Après l'étude des facteurs de risque individuels des patients et de la complexité de chaque cas, ceux ayant subi une chirurgie laparoscopique ou robotique ont eu une durée de séjour moyenne plus courte de 39 et 43 %, respectivement, et étaient 89 et 62 % moins susceptibles de développer des complications, respectivement, que les patients ayant subi une chirurgie ouverte.

Selon un rapport publié dans la revue « Surgical Endoscopy », les chirurgies robotiques étaient 87 % moins susceptibles de nécessiter une conversion en chirurgie ouverte au cours de l'opération que les chirurgies laparoscopiques.