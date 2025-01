Tunisie: Ligue 1 - Matches de rattrapage de la 14e journée - EST-OB (1-1) - Équitable...

Même si chaque équipe a eu sa mi-temps, les Béjaois ont eu le mérite d'atténuer considérablement les ardeurs des attaquants "sang et or" qui avaient un mal fou à déverrouiller la défense adverse, exception de l'action qui a été à l'origine du but d'égalisation.

Si les Béjaois ont réussi à marquer un but contre le courant de jeu en première mi-temps, les "Sang et Or" ont eu le mérite d'y croire jusqu'au bout et de revenir dans le match.

Malgré toute leur volonté, ils n'ont pas réussi à ajouter le but de la victoire. La défense béjaoise était trop solide en dépit de l'infériorité numérique dès la 80' après l'expulsion de Islem Chalghoumi pour somme d'avertissements.

Venons à présent aux péripéties de la rencontre. Restant sur une large victoire remportée en Champions League, les "Sang et Or" ont livré une prestation trop modeste en première mi-temps. Pourtant, ils avaient bien démarré le match avec une action dangereuse, signée Youssef Belaïli, dont la frappe a été interceptée in extremis par le portier béjaois, Chahine Smaoui (2').

Et alors qu'on croyait les Espérantistes bien partis pour mener la vie dure à leurs hôtes, particulièrement après le changement forcé de l'ailier droit Hédi Haddouchi, sorti pour blessure après 20 minutes de jeu, rien ne s'est passé comme le prévoyait Laureniu Reghecampf.

En effet, le jeu en bloc bas opéré par les Béjaois, restés recroquevillés dans leur moitié de terrain, a réduit considérablement la marge de manoeuvre des attaquants "sang et or", Youssef Belaïli en particulier, surveillé de près. Il n'a, d'ailleurs, pu reprendre le tir sur coup franc à partir du couloir droit de Yan Sasse et la balle de suivre son chemin à côté du deuxième poteau (32').

Et alors que les débats étaient à sens unique, les "Sang et Or" qui jouaient l'attaque à outrance sans être dangereux pour autant, et les Béjaois qui se contentaient de subir, une action dans le temps additionnel de la période initiale a changé la donne : sur coup franc tiré de la droite par Maher Besghaier, Baha Cherni reprit de la tête directement dans les filets d'un Béchir Ben Saïd, impuissant (40'+2).

Maacha, la carte gagnante

Sans attendre, Laureniu Reghecampf a opéré quatre changements d'un seul coup à la mi-temps en faisant entrer Jelassi, Ben Ali, Aholou et Mokwana respectivement à la place de Ben Mohamed, Bouzaiene, Ogbelu et Sasse.

Et c'est un changement opéré plus tard, celui de Maacha, qui allait s'avérer la carte gagnante : suite à un centrage de la gauche de Mokwana, Maacha reprit directement dans les filets de Smaoui (69').

Les "Sang et Or" ont cherché par tous les moyens à doubler la mise. En vain. Que d'occasions avortées par une défense béjaoise, solide et bien en place. Et l'OB de ramener un nul au goût d'une victoire de Radès. Pour l'Espérance, le quota des étrangers en championnat semble déséquilibrer son jeu. Ce n'est plus, en tout cas, la même équipe.

EST : Ben Saïd, Tougaï, Smiri, Ben Mohamed (Jelassi 46'), Bouzaiene (Ben Ali 46'), Azouni (Maacha 62'), Ogbelu (Aholou 46' ), Tka, Sasse (Mokwana 46'), Belaïli et Jabri.

OB : Smaoui, Fahdli, Kenani, Ghalghoumi, Sghaier (Hosni 66'), Metiri ( Mekni 66'), Dhaoui, Haddouchi (Hammami 20'), Abid, Besghaier (Gharbi 66') et Cherni (Battily 79').