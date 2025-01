Tunisie: Hand/Mondial - Cet après-Midi (15H30) Tunisie-Tchéquie - Quel visage ?

La défaite devant la Suisse et la piètre prestation d'ensemble n'augurent pas une réaction digne. A moins que...

Après la piètre prestation fournie face à une équipe suisse plus organisée et autrement mieux préparée et affûtée, l'équipe de Tunisie, envoyée à ce Mondial 2025, se trouvera cet après-midi face à la Tchéquie dans le second match du tour principal.

Les Tchèques ont été écrabouillés par les Italiens qui ont prouvé leurs progrès et s'accrochent. Les équipiers de Belgaied feront-ils bonne figure? Nul ne saurait le dire. Ils ont été d'une naïveté affligeante lors de leurs précédentes sorties.

Désorganisés, mal inspirés, n'obéissant à aucun critère technique, ils ont valu par les déboulés de Jebali qui s'est illustré par ses buts et ses mouvements en tant que pivot.

Mais le handball est un jeu collectif. Il faut savoir attaquer, défendre et surtout anticiper. Avec des joueurs qui semblent se demander pourquoi ils étaient là, ce n'est pas du tout facile de prévoir quoi que ce soit La Tchéquie est une assez bonne équipe.

Elle n'aurait pas fait le poids devant une véritable équipe tunisienne préparée et constituée de joueurs décidés, dressés pour se battre. Les choses étant ce qu'elles sont, on attendra l'humeur du jour et les choix du sélectionneur.

Ce sera à Belgaied dans les buts de limiter les dégâts ou... de préserver le résultat d'une formation qui se décidera peut-être à honorer un prestige sérieusement érodé.