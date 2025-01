Algérie: La junte d'Alger est capable du pire comme du 'plus pire'

Inimaginable ? Pas si inimaginable que ça !

Plus pathétique et plus obséquieux, tu meurs ... Longtemps, la direction politico-militaire de l'Algérie a déployé des efforts sisyphéens allant jusqu'à mettre en place (sur son sol) une entité fantoche, un groupuscule séparatiste, un « Etat » ne répondant aucunement aux standards internationaux de la qualité d'Etat, à savoir un territoire, une population et un gouvernement effectif pour en faire une passerelle lui permettant l'accès à l'océan Atlantique.

D'après le site «Lobservateur.info» de la publication «l'Observateur du Maroc et d'Afrique», pour éviter la mort du polisario, la junte politico-militaire algéroise, saisissant l'occasion de l'avènement du président américain fraîchement réélu, Donald Trump, et à la veille de l'investiture de ce dernier, aurait fait une proposition à l'administration américaine en contrepartie de revenir sur la position de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Ridicule, grotesque et chimérique ! Une série d'engagements de la junte ne répondant nullement aux standards de la coopération, de la diplomatie et des relations internationales. Quatre points tout aussi incohérents et absurdes au regard de la géostratégie internationale.

Alger prêt à vendre son âme au diable pour une cause plus que perdue

Se synthétisant en quatre points pour le moins complétement irrationnelles, ne s'appuyant sur aucune règle ni aucune norme géo diplomatique, la proposition algéroise se présenterait, selon « Lobsevateur.info », comme suit :

L'Algérie s'engage à acheter des armes aux Etats-Unis d'Amérique pour une valeur de 15 milliards de dollars chaque année ( !)

La junte politico-militaire algéroise se dit prête à offrir 500 millions de dollars en soutien à l'Ukraine, ce qui implique que les dirigeants algériens étaient opportunément disposés à carrément tourner le dos à la Russie à peine remerciée par le président fraîchement « réélu » pour son soutien à la sécurité et la souveraineté de l'Algérie.

La direction politico-militaire a exprimé sa disposition à livrer tous les officiers du régime Assad réfugiés en Algérie.

Une proposition extraordinaire : Les caporaux de la direction algéroise promettent de normaliser leurs relations avec Israël, un pays constamment critiqué, et faisant l'objet du soutien de la part des dirigeants algériens de la décision de la Cour pénale internationale condamnant le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense ( !)

En contrepartie des propositions « extraordinaires » de la junte, la chimère du revirement des Etats-Unis d'Amérique en revenant sur leur décision de reconnaître la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara (tout simplement).

Le site « Lobservateur.info » indique, par ailleurs, que les révélations se rapportant à cette absurde démarche de la direction politico-militaire algéroise proviennent d'un certain nombre d'opposants algériens qui n'ont pas manqué d'exprimer leur indignation et leur désapprobation de l'immense et abyssale dérive du pouvoir algérois totalement désarçonné et décontenancé.

Car, en tout état de cause, cela confirme clairement ce grotesque secret de polichinelle, à savoir l'exploitation des richesses par ailleurs très importantes et vitales du pays dans des « causes » pour le moins irrationnelles et inadmissibles tant au vu des acceptions diplomatiques conventionnelles que de la logique des relations internationales telles que convenues par la communauté internationale.

En effet, pendant que la population algérienne subit au quotidien les affres des pénuries et du rationnement des denrées alimentaires dans son pays pourtant s'appuyant sur des richesses pétrolières et gazières inestimables, la junte ne cesse de les dilapider pour des chimères n'ayant aucune chance de survie...