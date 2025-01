Congo-Kinshasa: Couloir vert Kivu-Kinshasa, RDC - Félix Tshisekedi dévoile des signaux forts à Davos !

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, s'est exprimé hier, mercredi 23 janvier 2025, lors d'un panel de haut niveau organisé en marge du Forum économique de Davos, en Suisse, sous le thème : "Le dernier poumon de la terre". Dans sa prise de parole, le Chef de l'Etat a souligné le rôle essentiel que joue la RDC pour garantir la préservation du paysage environnemental mondial.

De même, il a réaffirmé son engagement à promouvoir, par un leadership ambitieux, des initiatives durables et des pratiques innovantes devant permettre de relever sensiblement les défis climatiques. La grande annonce faite, à la même occasion, par le Président Félix Tshisekedi, c'est, en effet, la création, en RD. Congo, de la plus grande réserve forestière tropicale au monde.

Dénommé «Le Couloir vert Kivu-Kinshasa», ce projet capital s'étendra, selon le Chef de l'Etat, sur plus de 2400 km, reliant le parc national de Virunga, à l'extrême Est du pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo, de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Selon Félix Tshisekedi, Président de la République, son initiative vise à protéger les forêts primaires tropicales tout en préservant une biodiversité extraordinaire et des espèces fauniques endémiques, et va générer plus de 500 mille emplois directs en faveur des congolais.

"Lors de mon intervention au moment de la Cop26 de Glasgow en 2021, j'avais défendu l'idée que la République Démocratique du Congo pouvait être un pays-solution, une nation non seulement dotée d'une richesse exceptionnelle en ressources naturelles, mais aussi d'une capacité unique à relever les défis climatiques grâce à des pratiques innovantes et durables. Aujourd'hui, je suis fier de partager avec vous une réponse concrète à cette vision : le lancement de la plus grande réserve tropicale du monde.

Cette initiative historique, sans équivalent, transformera non seulement notre paysage naturel, mais également les moyens de substance des milliers de nos concitoyens. Cette extraordinaire réserve communautaire s'étendra sur plus de 2400km, reliant le parc national de Virunga, à l'extrême Est de notre pays, les vastes forêts de l'Ituri et le fleuve Congo, de Kisangani jusqu'à Kinshasa. Ce projet vise à protéger les forêts primaires tropicales parmi les plus intactes de la planète, tout en préservant une biodiversité extraordinaire et des espèces fauniques endémiques, incluant les emblématiques gorilles de montagne, l'unique Okapi et une multitude d'autres espèces végétales et animales propre au Bassin du Congo", a fait savoir le Président Félix Tshisekedi, dans son intervention.

Il a indiqué que le "Couloir vert Kivu-Kinshasa" va également contribuer à bâtir une économie forte, vecteur majeur pour améliorer le vécu quotidien des populations. "Cette initiative va au-delà de la simple conservation environnementale. Elle constitue une stratégie globale pour revitaliser notre économie, renforcer nos communautés locales et promouvoir une paix durable dans nos provinces orientales, longtemps touchées par la pauvreté, les conflits armés et l'instabilité. Ce projet améliorera directement la vie de plus de 31 millions de personnes, protégera près de 108km2 de forêts vierges et créera plus de 500 mille emplois dont, au moins, 20 mille principalement destinés aux jeunes", a ajouté Félix Tshisekedi, qui a encouragé les partenaires internationaux à saisir ce projet pour investir en faveur d'un futur commun meilleur.

"Je tiens à remercier l'Union européenne pour son soutien continu à travers l'alliance de Virunga, une initiative qui, depuis près de 40 ans, a permis de générer de l'électricité propre et de créer 21 mille emplois grâce à l'agro-industrie. Cette réussite nous inspire pour le développement du couloir vert Kivu-Kinshasa", a-t-il insisté.

Une vision, un projet

"En développant l'énergie renouvelable, l'agro-industrie et des systèmes de transports durables, nous créerons une croissance économique inclusive qui bénéficie à tous et ne laissera aucun congolais de côté. Lors de la formalisation des engagements du Forum économique mondial, nous avons posé les bases d'un projet ambitieux et invité le secteur privé à s'engager. Ensemble, nous transformerons cette vision prometteuse en réalité concrète... La création de ce couloir ne constitue pas seulement un projet d'envergure, mais une véritable opportunité de transformations intégrées", a épinglé Félix Tshisekedi, Président de la République, à Davos, en Suisse, en marge du Forum économique mondial, qui a réuni plusieurs centaines des décideurs à l'échelle mondiale.