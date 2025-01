Congo-Kinshasa: Forum investir en RDC, Patrick Muyaya vante les réalisations majeures du Gouvernement Suminwa !

Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, a pris la parole au Forum « Investir en RDC », le mardi 21 janvier 2025 à l'hôtel Renaissance ARC de Triomphe à Paris. Organisé sous le haut patronage du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi et appuyé par la star française de la NBA, Tony Parker, ce rendez-vous B to B a réuni plusieurs hommes d'affaires français dans le seul but de leur présenter des opportunités économiques et les inciter à investir en République Démocratique du Congo.

Dans la prise de parole, il n'y avait pas seulement le Ministre Patrick Muyaya et la légende Tony Parker, il y avait également l'ambassadeur congolais en poste à Paris, Émile Ngoy Kasongo. Tous ont émis les voeux de voir un bon nombre d'entreprises françaises s'implanter en RDC dans différents secteurs où le climat d'affaires est sain et la main d'oeuvre abondante avec une jeunesse qualifiée, dynamique et entreprenante.

Tony Parker a également pris la parole pour expliquer sa motivation à soutenir le continent africain.

« Ce soir, on est réunis pour essayer de motiver les gens à investir en RDC. Ça fait longtemps que je voulais aider le continent africain. J'avais fait plusieurs pays et j'ai trouvé qu'en RDC, il y a un potentiel incroyable. », a déclaré la légende de NBA qui a partagé son expérience personnelle, soulignant son engagement envers la RDC :

« En RDC, j'ai vu la passion du gouvernement, un Président avec une vision incroyable, des ministres avec le même enthousiasme. Et donc, ça m'a motivé pour devenir leur ambassadeur et essayer de continuer à faire développer la RDC, construire une académie là-bas et continuer à développer le sport, tout simplement ».

Son rôle en tant qu'ambassadeur de la RDC est clair : « J'ai un mandat exclusif pour promouvoir la RDC. Je serai leur ambassadeur pendant 5 ans. Et donc, c'est de trouver des jeunes, les aider à les faire venir en France. Parker a également évoqué des projets concrets :

« C'est de prendre des jeunes, les développer avec l'Académie. S'ils arrivent dans le niveau professionnel, ça, ce serait la première étape. S'ils n'arrivent pas à devenir professionnels, c'est de susciter chez eux une autre passion pour qu'ils aient des connaissances, qu'ils redonnent à leur pays ».

Avec un engagement profond pour le développement du sport en RDC, Parker a exprimé sa volonté de partager son expérience : « J'avais fait ça aux Etats-Unis, en Europe, en Chine et je trouvais que le continent africain, j'avais envie de faire quelque chose. Et donc j'avais, à ma façon, amené ma petite pierre à l'édifice ».

Associer les investisseurs à une vision positive de la RDC

Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et des Médias, a souligné l'importance de présenter la République Démocratique du Congo sous son véritable jour.

« La République démocratique du Congo est un pays qui doit se présenter dans sa vraie valeur au monde parce que le plus souvent, lorsqu'on parle de la RDC, on en parle sous le prisme de la guerre. », a-t-il indiqué avant d'évoquer le changement de narratif amorcé avec l'arrivée du Président Félix Antoine Tshisekedi. « Nous avons commencé ce qu'on appelle un véritable changement de narratif, un changement de narratif qui suppose une appropriation de la narration de notre propre histoire ».

Ce changement de perception est crucial pour attirer les investisseurs, comme l'a exprimé Muyaya :

« Pour que ceux qui voudront s'engager, sachent où ils veulent mettre les pieds. » Il a également mis en avant les atouts du pays :

« Nous avons la solution aujourd'hui au problème du monde, au problème climatique, avec notre forêt, nous avons la solution au problème de la transition énergétique, avec notre cobalt et notre lithium ».

Le ministre a insisté sur l'importance d'associer les investisseurs à une vision positive de la RDC : « C'est pour ça que c'était important pour nous de nous associer à cette action qui permette à ceux qui sont intéressés de découvrir ce pays autrement ».

Dans la foulée, Patrick Muyaya a souligné les opportunités à court terme pour les jeunes Congolais grâce à l'engagement de Tony Parker : « Aujourd'hui, il y a des jeunes Congolais qui, grâce à ce que Tony va faire, auront des opportunités demain. » Le Porte-parole du gouvernement a ainsi exprimé sa confiance dans le potentiel d'investissement en RDC : « Je suis sûr qu'il y aura un après, parce que le programme avec Tony, c'est un programme que nous voulons inscrire dans le temps ».

Le ministre a également évoqué les secteurs prometteurs pour les investisseurs : « Il y a des opportunités extraordinaires. On pourrait même aller plus loin si on peut parler du secteur de l'eau. » Il a ajouté : « Vous savez, en République Démocratique du Congo, on a par exemple besoin de construire des logements pour 100 millions d'habitants. On a besoin de construire 50 000 kilomètres de route. Ça veut dire qu'il y a tout peut être en chantier ».

Patrick Muyaya a aussi souligné la vitalité de la population congolaise :

« Nous avons une population jeune qui représente pour nous les véritables outils, ou permettez l'expression, le véritable point d'ancrage que nous pouvons utiliser pour justement permettre à ceux qui viendront investir, d'être formés, mais aussi d'avoir une main d'oeuvre qualifiée ».

Enfin, il a encouragé les investisseurs à dépasser leurs craintes : « Ceux qui viendront investir 10 dollars en République Démocratique du Congo aujourd'hui, pourront gagner 100 dans 5 ans. » Il a aussi rappelé que, sous la direction du Président, des efforts sont faits pour améliorer le climat des affaires : « Le président lui-même a autour de lui une cellule qui s'occupe du climat des affaires. »