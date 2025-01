Congo-Kinshasa: Kisangani - Les mouvements citoyens saluent les avancées des travaux de la SNEL dans la gestion de fonds Frivao

À Kisangani, dans la province de la Tshopo, les mouvements citoyens, avec à leur tête Zacharie Kingombe du mouvement Lucha, et la société civile se disent très satisfaits après une rencontre clé avec la délégation de la Société Nationale d'Électricité (SNEL) SA, conduite par l'ingénieur Georges Okanda, assistant du Directeur général de la SNEL. Cet échange s'est tenu ce mardi 21 janvier 2025.

La rencontre, sollicitée par ces acteurs, a permis d'évaluer les travaux financés par le fonds Frivao, destiné à la réhabilitation des infrastructures électriques et à l'indemnisation des victimes de la guerre des six jours. Ce dialogue fait suite à des mouvements de protestation appelant à la transparence dans l'utilisation des fonds et exhortant les Boyomais à cesser de payer leurs factures d'électricité.

Zacharie Kingombe appelle à sécuriser les infrastructures

Lors de cette inspection, Zacharie Kingombe, représentant du mouvement Lucha à Kisangani, a exprimé ses impressions :

« On a été à Lubunga, on a vu ce qui se passe à Kisangani, présentement on est à Makiso pour constater. Les travaux sont en cours, nous encourageons la SNEL à continuer sur cet élan. Tout en demandant à la population des différents quartiers de sécuriser les infrastructures de la SNEL pour éviter que les inciviques viennent vandaliser ces sites. Cela va nous pénaliser. »

Il a également lancé un message clair aux jeunes impliqués dans les actes de vandalisme :

« Nous demandons à ces jeunes qui volent les câbles au niveau des installations de la SNEL de cesser ces pratiques malveillantes. Il faut sécuriser davantage ces sites pour que le travail de la SNEL ne soit pas considéré comme nul. Lorsqu'on mène des travaux la journée et que la nuit on vient voler, c'est comme un cycle infernal qui pénalise la population de Kisangani. »

Des perspectives prometteuses

L'ingénieur Georges Okanda a, pour sa part, détaillé les réalisations en cours : « Nous avons réhabilité plusieurs artères principales et installé des éclairages publics. Nous avons également assuré la réhabilitation de la liaison 30 kV, de la boucle 30 kV, et renforcé la puissance avec des groupes électrogènes dans les centrales thermiques MVA 1, 2 et 3 à Kisangani et Lubunga. À ce jour, les travaux sont réalisés à 70 %. »

La SNEL est en partenariat avec ENABEL pour augmenter la puissance disponible de 10 mégawatts d'ici juin 2025. Ces efforts, associés à des projets structurants tels que les centrales de Sokode et de Nyama Lukuwa, redonnent espoir à Kisangani dans sa quête d'une énergie stable et accessible.