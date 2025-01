Maroc: Rabat - Une conférence explore le potentiel des infrastructures numériques publiques au pays

Salé — Les enjeux et opportunités liés à la transformation numérique des infrastructures publiques au Maroc ont été au coeur d'une conférence organisée jeudi à Salé par l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Placée sous le thème "Explorer les infrastructures numériques publiques (IPN) pour le Maroc", cette conférence, organisée en partenariat avec la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS) et soutenue par Google Cloud, a permis d'analyser les opportunités offertes par les IPN dans le contexte marocain.

Fondées sur des systèmes flexibles et interopérables, les IPN sont reconnues comme des moteurs d'innovation, de croissance économique et d'accès équitable aux services publics.

Intervenant à cette occasion, le Chief Digital Officer de l'UM6P, Jalal Charaf, a souligné que les IPN représentent un catalyseur pour l'autonomisation et la transformation des services publics, préconisant l'élaboration d'une stratégie adaptée au Maroc en s'inspirant des meilleures pratiques mondiales, notamment le modèle indien Aadhaar (un système d'identification biométrique unique) et en adoptant des solutions garantissant transparence et gouvernance.

"Le déploiement d'infrastructures numériques publiques au Maroc pourrait révolutionner des secteurs clés tels que les services publics, la santé et la gouvernance territoriale", a affirmé M. Charaf, plaidant pour une action collective afin de construire un avenir numérique ambitieux pour le pays.

Pour sa part, le président de la FMPS, Noureddine Boutayeb, a rappelé les principes fondateurs des IPN, notamment l'interopérabilité, l'ouverture, l'accessibilité et la protection des données personnelles, soulignant leur rôle dans l'autonomisation des utilisateurs et l'inclusion socio-économique.

L'expert s'est attardé, à cet égard, sur l'expérience indienne qui s"articule autour de trois principaux services numériques, à savoir l'identité numérique (Aadhaar), les paiements numériques (UPI) et l'échange sécurisé de données (DigiLocker, Account Aggregator).

M. Boutayeb a également évoqué les efforts du Maroc en matière de digitalisation, citant notamment le Registre National de la Population (RNP) et le Registre Social Unifié (RSU). Selon lui, une infrastructure numérique publique plus structurée pourrait accélérer l'intégration socio-économique des citoyens et améliorer leur accès aux services publics.

Cette conférence a offert une plateforme de réflexion sur les bénéfices potentiels des IPN pour le Maroc, en mettant l'accent sur la nécessité de développer des solutions adaptées et d'impliquer les startups locales. Les discussions ont porté sur des thématiques telles que l'inclusion financière, l'éducation, la santé, le commerce et la mobilité, tout en intégrant des dimensions liées à la durabilité et à l'accessibilité.

À cette occasion, la solution "DPI-In-A-Box", développée par Gemini de Google Cloud et conçue pour un déploiement rapide de solutions interopérables et pilotées par l'IA, a été présentée comme un exemple d'innovation. Un workshop organisé par Google Cloud a également permis aux participants d'explorer des cas d'usage des IPN dans l'emploi, le commerce et l'agriculture.