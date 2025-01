Maroc: Rabat - Symposium international en hommage à feu Abbas El Jirari

Rabat — Dans le cadre de ses séries de rencontres célébrant les éminents intellectuels et les illustres figures de la pensée marocaine et internationale, l'Académie du Royaume du Maroc a organisé, jeudi à Rabat, un symposium international autour du thème "Culture et patrimoine, entre spécificité et universalité", en hommage à son ancien membre, feu le Professeur Abbas El Jirari.

Ce symposium, qui s'est déroulé en présence des Conseillers de SM le Roi MM. André Azoulay et Omar Azziman ainsi que des membres de l'Académie du Royaume du Maroc, a été marqué par la présentation de plusieurs témoignages autour de la riche production intellectuelle, littéraire, culturelle et académique du Professeur Abbas El Jirari, notamment dans les domaines du folklore, la littérature arabe et islamique et les études andalouses.

S'exprimant à cette occasion, le Secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a souligné que feu Abbas El Jirari "a consacré sa vie à l'étude des questions du patrimoine et de l'identité, en mettant en lumière les valeurs qui constituent l'essence de la personnalité marocaine et en oeuvrant à mettre en valeur la spécificité culturelle du Maroc".

Évoquant le thème du symposium, M. Lahjomri a relevé que la culture et le patrimoine constituent "les deux piliers essentiels de la construction des nations et des sociétés, constituant l'horizon intellectuel qui regroupe la mémoire des peuples et incarne leurs aspirations à travers les âges", notant que le rôle de la culture et du patrimoine ne se limite pas à rappeler le passé, mais à dessiner les contours de l'avenir.

"La culture, avec sa vision renouvelée par le passage du temps, exprime l'ouverture des sociétés sur le monde, tandis que le patrimoine représente un pilier qui maintient l'équilibre entre originalité et renouvellement", a souligné le Secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc.

Cette rencontre, qui connaît également la participation de professeurs et de chercheurs d'Irak et d'Espagne, traite des thématiques tels que "Nouveaux regards sur les questions de culture et de patrimoine", "Écriture de l'histoire littéraire et culturelle du Maroc : Enjeux et interprétations" et "Patrimoine poétique populaire : Diversité et valeurs artistiques".