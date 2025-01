Maroc: Taza - Distribution de produits alimentaires et de couvertures aux personnes touchées par la vague de froid

Commune de Maghraoua (Taza) — Une opération de distribution de produits alimentaires et de couvertures au profit des populations rurales touchées par la vague de froid a été lancée, mercredi, dans la province de Taza.

Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de la mobilisation globale visant à faire face à la vague de froid dans les zones montagneuses lancée en exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, au profit des populations de neuf communes rurales de la province confrontées à des chutes importantes de températures durant cette période de l'année.

Dans les douars Tisidal et Izlafen, à la commune de Maghraoua (cercle de Taza), connus pour leur climat très frais pendant la saison hivernale, l'opération de distribution de produits alimentaires et de couvertures a débuté mercredi matin, ciblant 122 bénéficiaires à Tisidal, tandis que le nombre de bénéficiaires au douar Izlafen a atteint 118 familles.

La distribution de vivres et de couvertures dans ces douars s'est déroulée dans de bonnes conditions, grâce à la mobilisation et à la coordination entre les autorités provinciales et locales, la Gendarmerie Royale et les Forces auxiliaires.

Cette initiative de solidarité se poursuivra dans la province de Taza selon un calendrier établi par le Comité provincial de veille pour faire face aux effets du froid, de la pluie et de la neige.

Conformément aux Hautes Instructions Royales et aux directives du ministère de l'Intérieur, le Comité de veille et de suivi de la province de Taza s'est réuni au début de cette semaine pour l'examen des mesures proactives destinées à faire face à la vague de froid et des chutes de neige au cours de la saison hivernale.

Lors de cette réunion, il a été procédé à la présentation du plan provincial relatif à la lutte contre les effets de la vague de froid, axé sur les visites de terrain, la distribution des aides (couvertures, fours améliorés, denrées alimentaires...), le renforcement des soins de santé à travers notamment des campagnes médicales, l'accueil des personnes sans-abri, le suivi des femmes enceintes et l'organisation des opérations de déneigement.

Dans des déclarations à la presse, les bénéficiaires de cette opération humanitaire ont exprimé leur satisfaction de cette initiative, qui reflète la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les populations des zones montagneuses et difficiles d'accès, soulignant que de telles initiatives permettront d'atténuer l'impact de la vague de froid que connaît la commune de Maghraoua durant la saison hivernale.