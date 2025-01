Maroc: Remise des Grands Prix de la FAAPA aux lauréats de l'édition 2024

Salé — Les Grands Prix de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) ont été remis, jeudi à Salé, aux lauréats de l'édition 2024, à l'occasion des travaux de la 8ème Assemblée générale de la Fédération.

Ces distinctions, qui récompensent les oeuvres dans les catégories du meilleur article, du meilleur reportage vidéo et de la meilleure photo, ont été décernées aux lauréats lors d'une cérémonie présidée par le président de la FAAPA et Directeur général de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), M. Fouad Arif.

Ainsi, le Grand Prix du meilleur article a été attribué à Mohammed Al-Amine Ikhibi, journaliste à la MAP, tandis que celui du meilleur reportage vidéo a été décerné à Kamongnin Sylla, journaliste reporter d'images à l'Agence Ivoirienne de Presse (AIP) et celui de la meilleure photo à Abdou Khadre Dieylani Seydi, reporter-photographe à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).

S'exprimant à cette occasion, M. Arif a félicité les lauréats pour la qualité de leurs oeuvres qui illustrent non seulement la pertinence des sujets traités, mais aussi la créativité et le professionnalisme de leurs auteurs, voire même les sacrifices consentis et les risques encourus pour les réaliser.

M. Ikhibi, récompensé pour son article retraçant le combat exaltant d'un éleveur qui, une année après le séisme d'Al Haouz, a réussi à reconstituer son cheptel, s'est dit très ému par cette prestigieuse distinction, exprimant ses vifs remerciements à l'ensemble des responsables et collègues au sein de la rédaction de la MAP pour leurs conseils et leur encadrement.

"Ce prix encourage les journalistes des agences de presse africaines à persévérer sur la voie de l'excellence dans leur travail", a-t-il ajouté.

De son côté, M. Sylla, primé pour son reportage vidéo sur les enfants prématurés, a relevé que cette distinction à l'échelle continentale est, pour lui, une véritable source de motivation afin de continuer à traiter des sujets qui intéressent les populations en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire.

Quant à M. Seydi, distingué pour une photo sur la problématique de l'augmentation du niveau de la mer dans une commune de la banlieue dakaroise, a exprimé son immense joie d'avoir reçu ce prix au Maroc, un pays très proche de son coeur et qui oeuvre sans relâche pour défendre les questions climatiques en Afrique.

La 8è Assemblée générale de la FAAPA, placée sous le thème "Les agences de presse africaines, levier de promotion de la souveraineté sanitaire du continent", a rassemblé les patrons de plusieurs agences de presse africaines, aux côtés d'experts des médias et de la santé, ainsi que d'éminentes personnalités de divers horizons, avec comme point d'orgue les 10 années de création de la Fédération, espace de réflexion sur l'avenir des agences de presse africaines et sur le rôle qu'elles doivent jouer au 21ème siècle, dans leurs diversités et leurs spécificités respectives.