Afrique: Le CIDC appelle à renforcer la coopération commerciale intra-OCI

Rabat — La Directrice Générale du Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), Latifa Elbouabdellaoui, a appelé, jeudi à Rabat à renforcer la coopération commerciale entre les pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et de promouvoir les investissements dans les secteurs clés.

"Cet effort reflète les efforts déployés pour encourager les échanges intra-OCI et soutenir une croissance économique inclusive au sein de l'organisation", a relevé Mme Elbouabdellaoui qui intervenait lors de la 23ème Réunion des Conseillers Economiques auprès des Ambassades des Etats Membre de l'OCI accréditées au Royaume du Maroc.

Ainsi, elle a mis en exergue l'importance d'une intégration économique régionale renforcée, soulignant que ce type de partenariat ouvre des opportunités prometteuses pour l'élargissement des marchés et la diversification des chaînes de valeur.

Dans ce sens, la DG a réitéré l'engagement de son institution à travailler en étroite collaboration avec les États membres et les partenaires internationaux pour relever les défis économiques globaux, exprimant sa conviction que cette réunion représente une étape importante vers une coopération économique durable et bénéfique pour l'ensemble des pays concernés.

Et de noter que plusieurs initiatives majeures seront lancées par le CIDC en 2025, en collaboration avec des partenaires internationaux et régionaux, couvrant divers secteurs, notamment la santé, la sécurité alimentaire, l'accompagnement des femmes entrepreneures et des jeunes, ainsi que la digitalisation des documents commerciaux.

"Ces efforts visent à renforcer le commerce et les investissements entre les pays membres de l'OCI et à consolider leur intégration dans l'économie mondiale", a-t-elle souligné.

De son côté, le Directeur des relations commerciales internationales au Ministère de l'Industrie et du Commerce, Youssef Zahoui, a relevé que cet évènement s'inscrit dans une dynamique ambitieuse visant à renforcer la position du Maroc comme hub régional pour les investissements et le commerce international.

"Le Maroc s'engage pleinement à soutenir les initiatives visant à dynamiser les échanges commerciaux au sein de l'OCI", a affirmé M.Zahoui, mettant en avant le rôle stratégique que joue le Royaume dans la facilitation des partenariats économiques et l'accompagnement des acteurs régionaux dans leurs projets de développement.

Ainsi, il a mis l'accent sur l'importance de la mobilisation collective pour transformer les opportunités économiques en résultats concrets, tout en renforçant les capacités institutionnelles et en promouvant des solutions innovantes adaptées aux défis actuels.

Organisée annuellement par le CIDC, cette réunion vise à échanger avec les Conseillers Economiques auprès des Ambassades des Pays de l'OCI à Rabat sur les activités et projets du Centre courant 2025 et à proposer des activités conjointes pour l'année à venir.

Marqué par la présence des représentants de divers ministères marocains, d'organisations internationales et régionales actives dans les domaines économique et commercial, et d'institutions marocaines concernées par les sujets abordés, ce meeting a été animé par les cadres du CIDC, ainsi que les partenaires et représentants des Pays organisateurs des Foires et Salons du CIDC en 2025 (Tchad, Sénégal, Ouganda, Bénin, Cameroun et Comores).