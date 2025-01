Maroc: Première édition du Hackathon Water4Future - La gestion de l'eau en débat à Marrakech

Marrakech — Le coup d'envoi de la première édition du Hackathon Water4Future a été donné, jeudi à l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, avec la participation d'étudiants venus collaborer et proposer des solutions innovantes liées à l'eau et à son utilisation durable pour l'avenir.

Lancé en collaboration avec le Centre international de l'eau de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) de Montpellier sous le thème "Eau et agriculture", cet évènement vise à encourager l'innovation, la créativité et la résolution des problématiques dans le domaine de la gestion de l'eau, qu'il s'agisse de la conservation, la purification, la distribution ou d'autres aspects liés à cette ressource vitale.

Intervenant à cette occasion, le président de l'Université Cadi Ayyad, Belaid Bougadir, a affirmé que l'eau, qui est au coeur de nombreux enjeux environnementaux, économiques et sociaux, occupe une place centrale dans l'agenda des priorités nationales.

Fidèle à sa mission de promouvoir l'innovation et de répondre aux défis nationaux, l'Université Cadi Ayyad a lancé de nouvelles formations dédiées à la gestion de l'eau, a-t-il fait savoir, indiquant qu'elle a entrepris la restructuration du Centre national de l'eau et de l'énergie afin de renforcer sa capacité de recherche et d'innovation dans ce domaine.

"Notre planète, notre pays et plus particulièrement notre région font face à une crise de l'eau d'une ampleur sans précédent", a alerté M. Bougadir, notant que la pénurie d'eau, exacerbée par les changements climatiques et l'accroissement démographique, menace les écosystèmes, la biodiversité et les moyens de subsistance de millions de personnes.

"Dans ce contexte, il est de notre responsabilité d'innover pour trouver des solutions durables permettant de préserver cette ressource vitale tout en garantissant la sécurité alimentaire et le développement des communautés", a-t-il fait observer.

Le thème de cette édition revêt une grande importance, l'agriculture étant à la fois un secteur principal de notre économie et un domaine particulièrement vulnérable aux aléas liés à la gestion de l'eau, a poursuivi M. Bougadir, appelant les étudiants, futurs ingénieurs et cadres à repenser cette relation entre l'eau et l'agriculture, en proposant des solutions innovantes répondant aux besoins de demain.

Il les a également appelés à concevoir des projets concrets, en tenant compte des enjeux environnementaux, technologiques et sociétaux.

Cet évènement, de deux jours, a pour objectifs de mettre en place un projet collectif, renforcer l'esprit d'initiative, développer de nouveaux outils numériques et encourager des solutions innovantes pour préserver l'environnement et améliorer la qualité de vie de tous.

Cette rencontre est aussi une occasion de travailler en équipe, de partager des idées avec des étudiants de différentes disciplines et d'apprendre des experts et professionnels du secteur.