Maroc: Tourisme Rural - Un programme doté de 188 MDH pour la valorisation de 16 villages

Rabat — Le ministère du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire pilote un projet ambitieux pour valoriser 16 villages touristiques répartis dans plusieurs régions du Maroc, avec un budget global de 188 millions de dirhams (MDH).

Ce projet, piloté en partenariat avec la Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT) dans le cadre de la feuille de route 2023-2026 du tourisme, vise à promouvoir le tourisme rural, créer des emplois durables et affirmer son rôle en tant que levier pour le développement socio-économique local, indique le ministère dans un communiqué.

Ledit programme, qui s'étend jusqu'en 2026, permet une mise en oeuvre des projets de développement touristique dans les 16 villages sélectionnés, précise le communiqué, notant que chaque village bénéficiera d'un accompagnement pour l'amélioration des infrastructures existantes et la création de nouvelles infrastructures touristiques adaptées, que ce soit en termes d'hébergements inédits, ou encore d'infrastructures culturelles et de loisirs.

La SMIT supervisera, la mise en oeuvre des projets pour garantir leur conformité avec les objectifs et principes du tourisme durable, ajoute la même source.

Afin de garantir le succès de ce programme, 4 partenariats stratégiques ont été initiés avec des acteurs nationaux et internationaux clés pour apporter leur expertise. Il s'agit de : Club Med, Marriott, Experiencia et MADAEF.

Les 16 villages seront répartis en quatre lots géographiques, reflétant la diversité des paysages marocains :

Premier lot :

Dar El Hamra (Fès-Meknès) : Un village au charme rustique, connu pour ses maisons traditionnelles et ses paysages agricoles. Les visiteurs peuvent découvrir l'artisanat local et les traditions ancestrales de la région.

Ain Leuh (Fès-Meknès) : Niché au coeur d'une forêt de cèdres, non loin d'Azrou et d'Ifrane, ce village est un point de départ idéal pour les randonnées en pleine nature et les activités en plein air. Il est également réputé pour ses festivals culturels.

Zaouiat Oued Ifrane (Fès-Meknès) : Un lieu paisible entouré de montagnes, célèbre pour ses cascades et ses sentiers de trekking qui séduisent les amateurs de nature et de tranquillité.

Ain Tizgha (Casablanca-Settat) : ce village est reconnu pour ses paysages pittoresques et ses pratiques agricoles traditionnelles. Les visiteurs y découvrent une cuisine locale riche et authentique.

Deuxième lot :

Imi Ouaddar (Souss-Massa) : Un petit village côtier offrant des plages magnifiques et des eaux cristallines. Parfait pour les amateurs de surf et de détente.

Imessouane (Souss-Massa) : Une destination prisée des surfeurs, avec une ambiance authentique et des paysages marins spectaculaires. La gastronomie locale, notamment les fruits de mer, est incontournable.

Ksar Ait Benhaddou (Drâa-Tafilalet) : Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce ksar est un joyau d'architecture en pisé et un lieu emblématique pour le cinéma et la culture marocaine.

Ksar Tizgui (Drâa-Tafilalet) : Un charmant village fortifié offrant une vue imprenable sur l'oasis environnante. Idéal pour explorer l'histoire et les traditions locales.

Troisième lot :

Imlil (Marrakech-Safi) : Point de départ des randonnées vers le mont Toubkal, ce village de montagne est réputé pour son hospitalité et ses paysages spectaculaires.

Oukaimeden (Marrakech-Safi) : La principale station de ski du Maroc, située dans les montagnes de l'Atlas. Un lieu parfait pour les amateurs de sports d'hiver et de nature.

Ouzoud (Béni Mellal-Khénifra) : Renommé pour ses impressionnantes cascades, ce village offre une expérience unique mêlant nature et découverte de la culture berbère.

Zaouit Ahensal (Béni Mellal-Khénifra) : Un village montagneux isolé, apprécié pour ses paysages majestueux et ses itinéraires de trekking exceptionnels.

Quatrième lot :

Icherriten (Tanger-Tétouan-Al Hoceïma) : Situé au coeur des montagnes du Rif, ce village offre des vues panoramiques et une ambiance authentique, idéale pour se ressourcer.

Jajouka (Tanger-Tétouan-Al Hoceïma) : Connu pour sa tradition musicale ancestrale, ce village est une destination unique pour les amateurs de culture et de patrimoine.

Tafoughalt (Oriental) : Niché dans les montagnes de Beni Snassen, ce village est réputé pour sa nature préservée et ses grottes historiques. Parfait pour les amateurs de géologie et de randonnées.

Oulmès (Rabat-Salé-Kénitra) : Fière de ses sources thermales, ce village est une destination bien-être prisée, offrant également un aperçu de l'artisanat et des traditions locales.

Pour accroître l'attractivité de ces villages, une stratégie marketing ciblée sera mise en place via des partenariats avec des opérateurs touristiques. Ces collaborations transformeront ces villages en destinations authentiques et différenciées, capables de répondre aux attentes des touristes en quête d'expériences immersives et exclusives.

Et de conclure que ce programme ambitieux s'inscrit dans une dynamique plus large de diversification de l'offre touristique dans les zones rurales, à travers la création de circuits de découverte de la cuisine locale, la mise en valeur et la création de festivals culturels et le développement de plateformes de vente pour l'artisanat local et les produits du terroir.