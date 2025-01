Congo-Kinshasa: Cinardo Kivuila, opérateur culturel, prend le pari de réconcilier définitivement Werrason et Blaise Bula

interview

Cinardo Kivuila, opérateur culturel, journaliste, reconnu dans le gotha artistique congolais comme un des acteurs majeurs et stratégiques, a décidé de prendre le taureau par les cornes pour impulser une réconciliation vraie et définitive entre les membres du Clan Wenge.

A la faveur d'un entretien avec DayNewsRDC, Cinardo Kivuila, qui est également attaché de presse du ministre Patrick Muyaya ainsi que promoteur du groupe de média « Eventsrdc », a affirmé avoir une stratégie pour réussir ce pari, comptant sur l'accompagnement de certaines personnalités et organisations. Il a décliné quelques axes de sa stratégie dans cette interview que nous proposons à votre lecture.

DayNewsRDC (DN) : Il y a 2,3 ans, le Clan Wenge s'est réuni pour livrer un concert d'unité au stade des Martyrs. L'opinion a jubilé en voyant enfin des frères se réconcilier. Quelle a été votre réaction quand, aux obsèques de Seguin Mignon, Werrason et Blaise Bula ont refusé de se serrer la main ?

Cinardo Kivuila (CK) : En visualisant cette scène dans les réseaux sociaux, j'étais très choqué. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à réaliser que mes grands-frères ont démontré leur égo à la face du monde. A leur place, je ferai semblant.

A ce que je sache, le batteur Seguin Mignon, qui était la raison de leur rencontre, était un homme bon et poli envers les deux. Pourquoi ont-ils agi de la sorte lors de ses obsèques ?

DN : Après les efforts de réconciliation de 2022 et la scène entre Werrason et Blaise Bula, pensez-vous qu'une réconciliation sincère et définitive est encore possible ?

CK : Oui. C'est encore possible de les réconcilier et d'enterrer tous les maux qui les divisent. Ils ne sont pas des ennemis. Ils vivent juste une période d'incompréhension liée aux problèmes des droits d'auteurs et droits voisins au pays. C'est juste une situation passagère qu'ils peuvent surmonter à tout moment.

Ils ont plusieurs points de convergence, plutôt que de divergence. Premièrement, ils sont tous issus d'une même famille « Wenge Musica BCBG 4x4 Tout Terrain », devenue clan avec le temps.

Deuxièmement, ils sont tous de la commune de Bandalungwa.

Comme 2025 est une année jubilaire pour cette municipalité, qui totalise 70 ans d'existence légale, il est important que cet événement revête les signes de réconciliation, de solidarité, d'espérance, de justice et d'engagement au service des Ndaloises et Ndalois, et de tous les amoureux et ressortissants de Bandal, disséminés à travers la planète.

Troisièmement, ils sont tous intellectuels, leaders et parents. C'est-à-dire qu'ils ont un sens élevé de compréhension des problèmes. Donc, ils ne peuvent plus présenter au monde un tel autre spectacle.

Quatrièmement, ils sont chrétiens. Ils ont des valeurs chrétiennes et morales à préserver et à partager avec les autres.

Et, cinquièmement, ils sont tous très proches de Didier Masela (fondateur du clan Wenge) et de JB Mpiana (président Wenge Musica BCBG 4x4 Tout Terrain) qu'ils respectent tant.

N'oublions pas que par respect à leurs fans que nous ne saurions pas comptabiliser, je les invite à se surpasser.

DN : Avez-vous un plan qui peut permettre de parvenir à un Clan Wenge, uni, solidaire et décidé à consolider les liens de famille et d'amitié entre ses membres ?

CK : Oui. J'ai un plan qui sera exécuté après le 20 février prochain.

DN : Pourquoi après cette date ?

CK : Parce que je veux que Ngiama Werrason preste d'abord à Paris Grand Arena, le samedi 15 février prochain et qu'il fasse le bilan. Ce n'est que fin février que je rendrai clairement le plan de ma démarche.

DN : Allez-vous démarcher seul ou...

CK : Pour réussir cette démarche, qui m'a été inspirée par l'Éternel, seul, je ne saurai pas.

Ensemble, cela sera possible. De ce fait, je vais recourir aux bons offices et soutien du fondateur Didier Masela, du président JB Mpiana, du député national et provincial (actuellement ministre de la Communication et Médias, puis Porte-parole du gouvernement congolais) et notable de la commune de Bandalungwa, Patrick Muyaya, du député provincial (élu de Bandalungwa) Jared Phanzu, du notable Papa Donat Liyoke et d'autres personnalités.

DN : Qui est derrière vous dans cette démarche ?

CK : Il n'y a que Yahvé, le Maître des temps et des circonstances, Me Glody Muabila l'avocat de mon groupe de média et expert en propriété intellectuelle, ainsi que vous qui avez compris mon regret après être tombé sur un de mes commentaires sur Facebook et qui avez résolu de m'accorder cette interview pour le compte de Daynewsrdc.net

Pourquoi êtes-vous si décidé à vous lancer dans cette démarche ?

CK : Je n'ai pas à faire à des inconnus. Ce sont mes grands-frères. Ils me connaissent et savent comment je les porte dans mon coeur et comment mon groupe de presse (Eventsrdc.com et Eventsrdc FM Live 📻: fm.eventsrdc.com) les soutient au quotidien.

Déjà, en lisant cette interview, ils seront, sûrement surpris. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas un compatriote qui a pris publiquement le courage de les faire savoir que les conflits ne produisent pas des effets positifs. C'est plutôt la paix, l'amour et le travail qui procurent la bonne humeur et l'excellence. Or, les deux ont encore beaucoup à donner au monde tant sur le plan artistique et culturel que sur d'autres aspects. La RDC, leur patrie, attend beaucoup d'eux et la génération actuelle et les générations futures comptent beaucoup sur eux.

Le temps de dislocation a été tourné en mars 2022 par le producteur et mécène Amadou Diaby. La haine a failli. Il est temps de faire définitivement la paix.