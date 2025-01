Congo-Brazzaville: Découverte - Mgr Paul Richard Gallagher au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

Le secrétaire du Saint-Siège pour les Relations avec les États et les organisations internationales, Mgr Paul Richard Gallagher, a visité le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza pour s'enquérir de l'histoire de l'explorateur et fondateur de la ville de Brazzaville.

Reçu au perron par la directrice générale, Bélinda Ayessa, le diplomate du Saint-Siège a bénéficié par la suite d'une visite guidée qui lui a permis de revisiter l'histoire de l'explorateur franco-italien, Pierre Savorgnan de Brazza, et de Ilôh 1er Makoko. A travers les explications de Bélinda Ayessa et du guide Marcel Mbouessé, Mgr Paul Richard Gallagher a pu s'enquérir non seulement de l'épopée de Savorgnan de Brazza, mais aussi a découvert le formidable mémorial érigé en sa mémoire.

Après avoir visité les deux modules de ce mémorial devenu une plate tournante de l'histoire du Congo, avec son gigantesque auditorium, une bibliothèque et une médiathèque bientôt opérationnelles, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales a exprimé sa joie. « Pour moi cette visite est merveilleuse, parce que ça m'a donné les possibilités de connaître l'histoire d'un grand homme qui avait un grand amour pour l'Afrique et aussi pour le Congo et un grand esprit humanitaire. Il cherchait toujours le bien des Africains, il voulait du dialogue entre les Européens et les Africains, il voulait aussi la paix entre les peuples. Ça c'est un exemple que nous avons besoin encore de la mémoire de Brazza aujourd'hui », a déclaré Mgr Paul Richard Gallagher.

La directrice générale du mémorial Pierre Savorgnan-de-Brazza, qui s'est sentie honorée de recevoir la visite de ce haut diplomate du Saint-siège dans l'institution qu'elle dirige, lui a remis quelques présents dont le pan en cuivre et les Actes du colloque sur le royaume Kongo organisé dans les jardins de ce mémorial. A son tour, Mgr Paul Richard Gallagher lui a remis un magnifique cadeau. Avant de quitter cette institution mémorielle, il a salué le sérieux mis dans l'entretien de ce site en laissant pour la postérité quelques mots inscrits dans le livre d'or de ce haut lieu de culture et de mémoire.

Né le 23 janvier 1954 à Liverpool, en Angleterre, Paul Richard Gallagher est un prélat britannique. Le 8 novembre 2014, il a été appelé par le pape François à Rome comme secrétaire pour les Relations avec les États (ministre des Affaires étrangères du Saint-Siège) après avoir occupé les fonctions de nonce apostolique dans différents pays du monde. Sa devise épiscopale est « Marcher humblement avec Dieu » tirée du livre de Michée, au chapitre 6.