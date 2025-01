Congo-Brazzaville: Figa - 14 milliards FCFA de garantie pour les PME

Le lancement des journées portes ouvertes du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa), le 22 janvier à Brazzaville, a été marqué par la signature des conventions accordant une ligne de garantie de 14 milliards FCFA aux Petites et moyennes entreprises (PME).

« A travers la signature des conventions avec les banques et les microfinances pour le financement des PME, des artisans et des commerçants, nous accordons une ligne de garantie de 14 milliards à ces derniers pour des financements à conditions souples », a expliqué le directeur général du Figa, Branam Kitombo.

La Banque congolaise de l'habitat ; la Banque sino-congolaise pour l'Afrique et la Banque postale font partie des banques signataires en dehors des partenaires non financiers come le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage ; l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo (Unoc) et la direction générale des transports terrestres.

En réalité, les journées portes ouvertes qui prendront fin ce 24 janvier visent à présenter les programmes du Figa et les opportunités pour les très petites et moyennes entreprises, les artisans ainsi que les porteurs de projets. Il est également question de faire découvrir au grand public le programme "Omega", une initiative que le Figa a développée en partenariat avec l'Unoc afin d'assurer la transition des micro-entreprises vers les modèles économiques plus durables et compétitifs.

Des conférences et panels axés sur le financement, la garantie, l'accompagnement, l'accès aux marchés régionaux et internationaux ponctuent ces journées portes ouvertes. « Elles sont un espace privilégié de réflexion stratégique et d'engagement collectif pour relever les défis multiformes auxquels sont confrontés les entrepreneurs », a fait savoir le président du Conseil d'administration du Figa, Rodrigue Malanda Samba.

Il a, par ailleurs, souligné que l'initiative marque une étape décisive dans l'opérationnalisation de la stratégie de transformations structurelle de l'écosystème entrepreneurial national. « Le Figa a décidé d'augmenter substantiellement les plafonds de ses garanties et d'assouplir ses critères d'éligibilité pour faciliter l'accès d'un grand nombre d'entrepreneurs aux financements », a-t-il indiqué.