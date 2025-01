Congo-Brazzaville: Technologies - Unicongo et l'ONG Pratic liées par un partenariat

L'Union patronale et interprofessionnelle du Congo (Unicongo) a conclu, le 22 janvier, à Brazzaville un partenariat avec l'organisation non gouvernementale Pratic afin de favoriser l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans le développement économique et social au Congo.

L'accord a été signé par Michel Djombo, président du Conseil d'administration d'Unicongo, et Luc Missidimbazi, président de Pratic. Il est conclu pour une durée de deux ans, mais peut être renouvelé sur la base d'une évaluation positive des résultats. Un comité sera installé à cet effet pour assurer l'évaluation des actions menées afin d'ajuster les stratégies en tenant compte des besoins.

Ce partenariat facilite le développement technologique et économique du Congo et marque un tournant décisif pour la création d'une synergie solide entre les acteurs privés et les promoteurs de l'innovation technologique. L'objectif étant de stimuler la transformation numérique et d'optimiser les opportunités d'investissement dans le pays. Cette collaboration vise à soutenir la digitalisation des institutions publiques et privées et permettra de renforcer l'écosystème numérique national, en encourageant l'innovation et l'émergence des talents.

Selon les termes de cet accord, Unicongo s'engage à offrir à l'ONG Pratic une adhésion commode en tant que membre associé ; à l'aider à participer aux programmes de formation professionnelle. De même, l'organisation patronale doit faciliter la connexion technologique et mobiliser ses entreprises à devenir partenaires du salon international Osiane. Pour sa part, l'ONG Pratic va fournir des analyses techniques et doit participer activement aux événements d'Unicongo ainsi qu'à bien d'autres services technologiques.

En formalisant ce partenariat, les deux structures entendent promouvoir les solutions technologies locales. Il s'agit de valoriser des talents et innovations congolaises dans les secteurs stratégiques de l'économie, de créer un environnement propice à l'investissement et à l'intégration, mais aussi d'accompagner les entreprises vers la transformation numérique. Après avoir conclu le partenariat, Michel Djombo et Luc Missidimbazi ont exprimé leur satisfecit et promis d'oeuvrer ensemble pour contribuer au développement du pays.