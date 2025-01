Afrique: Congo/Maroc - Les deux pays renforcent leur coopération

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, s'est entretenu, le 22 janvier à Brazzaville, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Les deux personnalités ont échangé sur des sujets liés à la coopération bilatérale entre le Congo et le Maroc qui entretiennent, depuis des années, d'excellentes relations d'amitié et de coopération, comme en témoignent des visites de haut niveau effectuées réciproquement par les différentes autorités.

Rappelons que le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, avait pris part, en novembre 2016, à Marrakech, à la COP 22. De son côté, le roi Mohammed VI avait effectué une visite d'Etat en 2018, à l'occasion du tout premier sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de la Commission climat et du Fonds bleu pour le bassin du Congo.

En marge de cet événement, le roi Mohammed VI et le président Denis Sassou N'Guesso avaient présidé la cérémonie de signature de plusieurs accords de coopération bilatérale dans divers domaines. Récemment, en août 2024, le Maroc et le Congo ont signé à Rabat, un mémorandum d'entente pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'environnement et du développement durable.

Les différents accords s'inscrivent en droite ligne de l'orientation royale visant à renforcer le partenariat Sud-Sud. Ils ont donné une nouvelle impulsion à la coopération entre Rabat et Brazzaville et ont conforté la vision stratégique du Royaume du Maroc vers les pays africains en général et le Congo en particulier.