Congo-Kinshasa: Kwango - Plus de 100 décès dus à la malnutrition aiguë à Panzi et Wambalwadi en 2 mois

Plus de 100 décès causés par la malnutrition aiguë ont été signalés entre novembre 2024 et le mois de janvier en cours dans les zones de santé de Panzi et Wambalwadi (Kwango).

Le ministre provincial de santé, Chadrac Kasongo Kabeya, qui a lancé cette alerte mercredi 22 janvier, précise que 70 décès ont été enregistrés pour le seul mois de novembre 2024 et une trentaine pendant ce mois de janvier. Ces décès concernent toutes les tranches d'âge.

Il se dit préoccupé par la crise alimentaire qui sévit depuis quelques mois dans le Kwango et plaide auprès de l'État congolais pour une réponse urgente et durable face à cette crise.

« Il y a l'insécurité alimentaire, il y a une malnutrition aiguë sévère et chronique qui fait rage dans la province du Kwango. Et comme conséquences, il y a la mort en cascade dans les zones de santé de Panzi et de Wambalwadi. Presque toutes les 5 zones de santé du territoire de Kasongolunda sont concernées par la malnutrition. Mais l'épicentre, c'est dans les deux zones de santé que je viens de vous décrire », indique Chadrac Kasongo Kabeya.

Ce membre du gouvernement provincial du Kwango a en outre rappelé que ces zones de santé manquent d'intrants pour traiter les personnes malnutries dont le système immunitaire est affaibli.