Congo-Kinshasa: LAMUKA plaide pour une assistance à des milliers de déplacés au Nord et Sud-Kivu

Plate-forme de l'opposition, LAMUKA a appelé, mercredi 22 janvier, à l'aide en faveur des personnes déplacées au Nord et au Sud-Kivu, où la situation humanitaire se dégrade continuellement à la suite de la guerre du M23, soutenu par l'armée rwandaise.

C'est le porte-parole de cette coalition, Prince Epenge qui a lancé cet appel dans une déclaration faite devant la presse à Kinshasa.

Il s'est dit préoccupé par la catastrophe humanitaire consécutive à la prise de Minova et autres agglomérations du Nord et Sud-Kivu par les rebelles du M23.

« LAMUKA joint sa voix à celle du peuple pour lancer un SOS. Nos populations de Minova, Bweremana et ailleurs sont prises en étau. Plus de 178 000 Congolais, femmes et hommes, jeunes et vieux sont maintenant en fuite sans eau, sans nourriture et sans vêtements et sans un likuta (NDLR : une pièce d'argent) en poche », a déclaré Prince Epenge.

Il a cependant déploré ce qu'il qualifie de l'indifférence du Chef de l'Etat vis-à-vis de la situation des personnes déplacées de l'Est du pays :

« LAMUKA est extrêmement étonné qu'entre temps, le commandant en chef de l'armée, Felix Tshisekedi est à 10 000 KM du Congo, en Suisse, où il parle du changement climatique et de comment protéger les forêts et animaux alors que son devoir constitutionnel premier est de protéger les vies des Congolais au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et ailleurs ».