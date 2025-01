Le Capitaine de Corvette Abdoul Wakhab Sarr, Commandant la Base Navale Nord, a déclaré hier, mercredi 22 janvier 2025, que la Marine Nationale assure 24h/24 et 7 jours/7 la sécurité des installations et de l'environnement du travail au niveau de la plateforme pétrolière de Sangomar et celle gazière du GTA (Grand Tortue Ahméyim). Il l'a fait savoir à l'occasion de la célébration du 50ème anniversaire du Commandement sénégalais de la Marine Nationale.

Le Capitaine de Corvette Abdoul Wakhab Sarr a également évoqué les missions de sécurisation du Fleuve Sénégal et les patrouilles fluviales organisées de manière conjointe avec les Forces de défense et de sécurité de la République Islamique de Mauritanie. La cérémonie a été marquée par une prise d'armes et un dépôt de gerbes de fleurs, le tout sous la présidence du Colonel-Commandant la Zone Militaire N°2. «Nous célébrons, ce jour (hier mercredi, ndlr) le 50ème anniversaire du Commandement sénégalais de la Marine Nationale.

L'unité de marine a été créée au lendemain des indépendances. C'était une unité du premier bataillon sénégalais. Il y a eu différentes évolutions, des mutations de cette unité, en passant par le Groupement naval sénégalais ; les différents corps jusqu'à la création des trois bases navales à savoir la Base Navale Centre Amiral Faye Gassama ; la Base Navale Sud et la Base Navale Nord baptisée, depuis novembre 2024, feu Capitaine de Vaisseau Ahmedine Fall. La cérémonie a été marquée par une prise d'armes et un dépôt de gerbe de fleurs, le tout sous la présidence du Colonel Thiendella Fall, Commandant la Zone Militaire N°2», a-t-il indiqué.

Avant de rappeler qu'à travers les missions qui leur sont assignées, la Base Navale Nord a mené plusieurs activités durant l'année 2024. «Globalement la Base Navale Nord, à travers ce camp et les postes de Podor et Matam, a eu à effectuer plusieurs activités. Il s'agit des patrouilles fluviales avec les Forces de défense et de sécurité de la République Islamique de Mauritanie et les missions de sécurisation du Fleuve Sénégal et parfois même des missions au niveau hub GTA pour la sécurisation de cette plateforme gazière et d'autres missions dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière.

Ces activités ont été intenses cette année parce qu'il y a eu plusieurs départs de migrants mais avec le dispositif qui est mis en place au niveau zonal et au niveau central, nous avons pu endiguer ces départs», a-t-il assuré.

Le Capitaine de Corvette Abdoul Wakhab Sarr a tenu également à rassurer les populations, en révélant que la Marine Nationale assure 24h/24 et 7 jours/7 la sécurité des installations et de l'environnement du travail au niveau de la plateforme pétrolière de Sangomar et celle gazière du GTA (Grand Tortue Ahméyim). «Les autorités étatiques ont doté la Marine Nationale de moyens conséquents et sophistiqués pour assurer cette mission. C'est le lieu de remercier le Chef de l'État pour l'acquisition des trois patrouilleurs lance-missiles qu'il a inauguré», a-t-il conclu, tout en faisant part de l'important dispositif mis en place également pour secourir les pêcheurs en cas d'accidents.