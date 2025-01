Sénégal: Diourbel/Appui à la gestion des finances publiques - L'Uadb se dote d'un réseau des femmes dans la gestion des finances publiques

L'USAID à travers le projet d'appui à la gestion des finances publiques, avec le Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière (CERIF) et le Conseil sénégalais des femmes (COSEF) ont organisé hier, mercredi, une activité de mise en place d'un dispositif de tutorat et de mentorat à l'université Alioune Diop de Bambey pour les étudiantes en finances publiques et les élèves de certains collègues et lycées avec le réseau des finances dans la gestion des finances publiques (AFGFP).

Cette activité permet d'échanger avec les étudiants et les élèves sur les objectifs et les orientations du réseau des femmes dans la gestion des finances publiques et autour des objectifs du système de mentorat et de tutorat dans le domaine des finances publiques, de définir des modalités de mise en des antennes du RFGFP dans ces établissements, de recueillir les besoins et les attentes des étudiants et élèves. Les femmes sont sous-représentées dans le domaine de la gestion des finances publiques, selon une enquête menée par l'USAID en 2022.

Il y a plusieurs facteurs bloquants, selon Dr Papa Demba Ciss. « Il s'agit de la technicité de la matière. La gestion des finances publiques a la réputation d'être une matière assez complexe. Ce qui fait appel à un investissement intellectuel assez important.C'est la raison pour laquelle les femmes sont réticentes à intégrer les finances publiques ». Madame Ramata Omar Sall, la Directrice exécutive du Conseil sénégalais des femmes explique : « On aspire à ce que les femmes occupent les instances de prise de décision.

C'est ce qui justifie la présence du Conseil des femmes dans ce projet ». Et de rappeler : «Ce projet d'une durée de 7 mois vise à mettre en place un réseau des femmes dans la gestion des finances publiques et son rôle principal est de renforcer le leadership des femmes et la représentativité des femmes dans les prises de décisions surtout les finances publiques.

Le réseau a eu à dérouler deux jalons d'activités. Il s'agit de l'élaboration de ses propres textes liés aux sessions de renforcement des capacités dans le domaine des finances publiques du genre, dans le leadership et le développement personnel du Conseil sénégalais des femmes. Nous sommes là dans le cadre de l'exécution du Projet USAID-Appui à la gestion des finances publiques mis en oeuvre par le Conseil sénégalais des femmes en partenariat avec le Centre d'ingénierie juridique et financière.

Il s'agit d'un projet qui vise à mieux booster le leadership des femmes dans les finances publiques ». Cette rencontre fait suite à une série de sessions de renforcement des capacités en finances publiques, en genre et en leadership personnel.