Ile Maurice: Vikash Chuttur - Un nouveau souffle à travers la pêche aux oursins

Depuis son enfance, Vikash Chuttur, connu sous le nom de Vik, entretient un lien fort avec la mer. Cette connexion avec l'océan a orienté sa carrière. Aujourd'hui, en tant que «Guest Experience Manager» au «LUX* Le Morne», il partage sa passion avec les visiteurs à travers des activités comme la pêche aux oursins.

Un virage professionnel après un burn-out

Un virage professionnel s'est imposé après un burn-out qui l'a contraint à repenser sa carrière. Ancien Food and Beverage Manager, cette période difficile lui a offert l'occasion de se réorienter professionnellement.

Plutôt que de l'éloigner de son travail, la direction de LUX Le Morne* lui a proposé une reconversion lui permettant de vivre pleinement sa passion pour la mer. Une petite cuisine a ainsi été aménagée sur la plage, transformant une partie du club de plongée en un espace où il propose une expérience culinaire, désormais incluse dans les Extraordinary Experiences de l'hôtel.

La pêche aux oursins : Une pratique écoresponsable

Vik propose une expérience basée sur une pêche respectueuse de l'environnement. Autodidacte, il a appris en observant les techniques locales et en s'impliquant activement. Il tient compte des marées et des courants pour garantir la sécurité des sorties en mer, tout en protégeant les coraux et les ressources naturelles.

Les oursins qu'il pêche, reconnaissables à leurs grandes coquilles et leurs épines courtes, nécessitent une capture précise et conforme aux réglementations en vigueur.

Vik veille à les mesurer soigneusement afin de garantir une pêche durable, avant de les proposer aux visiteurs, accompagnés de citron ou de Tabasco. «Considérés comme un mets raffiné, les oursins sont également appréciés pour leurs bienfaits nutritionnels. Riches en protéines, en oméga-3 et en minéraux tels que l'iode et le zinc, ils contribuent au bon fonctionnement du métabolisme et favorisent la santé cardiovasculaire», explique-t-il. Leur consommation est aussi reconnue pour ses propriétés antioxydantes, bénéfiques pour le système immunitaire.

Un équilibre personnel et un savoir-faire transmis

Pour Vik, cette activité ne se limite pas à la cuisine. Aller en mer lui permet de se recentrer tout en partageant son savoir-faire avec les visiteurs. Il insiste sur l'importance de la formation pour ceux qui veulent découvrir ou exercer ce métier.