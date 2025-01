Ile Maurice: L'équipe mauricienne s'apprête à entrer en scène

Le coup d'envoi du prestigieux concours de la Coupe du monde de la pâtisserie, sera donné demain, vendredi 24 janvier, à Lyon en France. Nos trois chefs pâtissiers, à savoir Shivam Marooday (Beachcomber Shandrani), Iven Chithray (Constance Prince Maurice) et Pravesh Gokhoolah (Beachcomber Canonnier) et leur coach Sandy Scioli (directrice culinaire de l'institut Escoffier) vont faire montre de tout leur talent et savoir-faire, le samedi 25 janvier, soit le second jour de la compétition.

Ils sont arrivés en France le 13 janvier accompagné du Dr Jérome Fabre, Managing Director de l'institut Escoffier et Promotion manager. Depuis leur arrivée, ils se sont engagé dans des sessions de préparation et de formation intense (photos).

«Les chefs pâtissiers mauriciens ont bénéficié de formation et de coaching par le Meilleur Ouvrier de France, Stephane Auge, Chef pâtissier glacier, les chefs Guillaume Abrevoir et Michel Bardon. Cette compétition voit la participation de 18 pays en finale et l'île Maurice est la plus petite nation de cette compétition placée sous la présidence de Pierre Herme et de la présidence d'honneur d'Amaury Guichon», explique le Dr Jérome Fabre. Ce jeudi 23 janvier, soit à deux jours de la compétition, les chefs ont assisté aux sessions d'informations et reçu leur vestes de chefs.

«Cette session d'information donne des frissons et rappelle que c'est le rendez-vous incontournable des meilleurs pâtissiers du monde. Le ton est donné : l'effet «wow» doit être au rendez-vous. Tous les chefs vont travailler sur le thème du patrimoine national. Pour la Team Maurice, la canne à sucre est au coeur de notre positionnement car elle raconte notre histoire. Étant la plus petite nation de cette compétition, c'est une très grande fierté et un privilège de hisser le drapeau mauricien à ce niveau d'excellence grâce à l'initiative de l'institut Escoffier et de ses partenaires», souligne le Dr Jérome Fabre.

Les résultats de ce prestigieux concours seront dévoilés le samedi 25 janvier à partir de 17 heures, heure de France, soit à 14 heures, heure de Maurice. La finale sera retransmise en Live Streaming via le site internet www.cdmpatisserie.com.