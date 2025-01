Ile Maurice: Marie Kate François décroche six «credits» et un «pass» en SC au Rodrigues College

Le Rodrigues College se démarque particulièrement, cette année, en raison du fait que l'une de ses élèves est devenue source d'inspiration pour bon nombre depuis la proclamation des résultats du School Certificate (SC), le jeudi 16 janvier.

Âgée de 18 ans, Mary Kate François, originaire de Pointe l'Herbe, fait surtout la fierté de ses parents et de ses enseignants. L'adolescente se trouve parmi les quelque 12 527 candidats à avoir pris part aux examens de SC de la cuvée 2024 et a obtenu six credits et un pass.

Quoi de plus normal, direz-vous. Or, le parcours de Kate raconte une autre histoire. Elle a commencé son cycle primaire à Maurice et y est restée jusqu'en Grade 4 avant de regagner Rodrigues avec sa famille. Ensuite, elle a été recalée aux examens du Primary School Achievement Certificate (PSAC) en 2018, a rejoint l'Extended Program au Rodrigues College, a redoublé la classe de Grade 9 (NdlR, la Form III) avant de se retrouver dans une classe d'élèves qui avaient, eux, depuis le début, suivi le programme d'études «classiques» en quittant l'école primaire.

Mary Kate François raconte qu'elle n'a jamais baissé les bras. «Kantite zefor nou done, samem nou pou resevwar. Seki nou plante saem nou pou rekolte.» C'est en 2022 que le destin de la jeune collégienne change lorsqu'elle réussit son National Certificate of Education (NCE) et qu'elle est, enfin, acceptée dans le mainstream program et admise en Grade 10.

Bien qu'elle soutienne qu'elle ne s'est pas laissée décourager un seul instant par ses échecs consécutifs, Mary Kate François précise qu'elle a, cependant, travaillé d'arrache-pied avec l'aide et le soutien constant de ses parents et de ses enseignants du secondaire. Mais malgré cela, elle ne s'attendait pas à un tel résultat. «Mo'nn fer boukou sakrifis ek zefor, wi, me mo pa ti atann ditou sa kalite rezilta-la. Sa zour-la, mo'nn al sers kod kolez. Ler nou rentre pou verifie, mo'nn émue ek mo'nn kriye kontan avek mo paran ki ti la.»

Depuis lundi, la jeune fille a repris le chemin du collège et compte continuer dans la filière littéraire. Elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire comme métier plus tard mais elle est déterminée à terminer ses études secondaires. Pour le moment, Mary Kate François veut tout simplement remercier Dieu, ses parents, ainsi que ses enseignants du Rodrigues College, qui la décrivent comme «un bel exemple» et «des plus inspirants».