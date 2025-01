Le concours de la dictée PGL a livré ses secrets hier, mercredi 22 janvier, à l'Académie de Sédhiou. Le jeune homme Abdoulaye Junior Badji de Marsassoum s'est hissé sur la plus haute marche du podium, devant la fille Diénéba Diaïté de Bounkiling, sur les six (06) prétendants. Les deux (02) représenteront la région de Sédhiou aux phases nationales de Kaolack d'où sortiront les deux représentants du Sénégal au Canada.

C'est devenu une tradition qui a laissé ses marques sur le programme scolaire du Sénégal et ce, depuis 1991 ; une dictée PGL mise en route au Canada et dans le monde pour booster le niveau de langue et de communication des élèves sous forme de jeux mais utile pour le développement de leurs compétences. Hier mercredi, l'Académie de Sédhiou a proclamé les résultats de la session 2025 de ce concours. «La deuxième s'appelle Diénéba Diaïté de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Bounkiling, en classe de CM2 à l'école 1 de Bounkiling, et le major se nomme Abdoulaye Junior Badji, en classe de CM2 des cours privés Ste Germaine de Marsassoum».

L'Inspecteur d'académie (IA) de Sédhiou a relevé que l'exercice est d'une forte émulation pédagogique. «Vous avez été méritants tous les six candidats et je salue la présence des deux filles parmi vous. C'est une dictée au niveau international. Mais déjà il y a une bonne organisation au niveau des IEF et de l'Académie de Sédhiou. Nous ferons de sorte que l'IEF de Goudomp puisse participer à la prochaine session. Cela permet aux élèves d'avoir des compétences assez appréciables en langue et communication», a déclaré Cheikh Yaba Diop, en remettant les prix à l'ensemble des six (06) élèves participants.

L'élève Abdoulaye Junior Badji, en classe de CM2 à Marsassoum, sort major de cette promotion, la satisfaction bien manifeste. «Je suis très content car je veux représenter mon école et ma ville à cette compétition. Et je souhaite représenter le Sénégal au Canada cette année. J'encourage mes camarades à davantage étudier surtout à la maison», dit-il.

En compagnie de l'élève Diénéba Diaïté, du CM2 à Bounkiling et deuxième de cette promotion, tous deux vont représenter l'Académie de Sédhiou aux phases nationales, prévues cette année à Kaolack. Et iront représenter le Sénégal au Canada les deux premiers de cette compétition. L'an dernier, la fille Aïssatou Aïdara Faty était l'une des icônes de Sédhiou qui a fait briller les couleurs du Sénégal lors de ce concert de la dictée.