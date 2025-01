Afrique Australe: Coordination renforcée entre les FARDC, la MONUSCO et la force de la SADC pour sécuriser Goma et Sake

Le commandant intérimaire des forces de la MONUSCO, le général Khar Diouf, rassure la population quant à la collaboration entre les FARDC, la MONUSCO et la Force de la SADC (SAMIDRC) pour protéger les civils et défendre la ville de Goma ainsi que la cité de Sake face aux attaques des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda.

Face à la situation sécuritaire qui prévaut à Sake et dans les environs de Goma, au Nord-Kivu, le général Khar Diouf précise qu'à cet instant les trois forces veillent à ce que les points clés soient sécurisés:

« La situation sécuritaire au niveau de Goma et de Sake est dense mais sous contrôle. Comme vous le savez, depuis ce matin, il y a eu une poussée de l'ennemi au niveau de Mubambiro, et nous, avec l'ensemble des moyens disponibles sur le terrain, avons activé l'opération Springbok, qui ne date pas d'aujourd'hui mais bien de quelques mois avant. Les mesures prises sont des mesures établies en collaboration avec les forces de défense et de sécurité de la RDC et la SAMIDRC, pour faire face à toute éventualité ».

Selon lui, ces forces travaillent en collaboration, aussi bien dans la planification, la conduite des opérations que le suivi des opérations.

«Aujourd'hui, une situation particulière à Sake et aux environs de Goma est en cours. Nous avons renforcé cette collaboration pour nous assurer que les points clés sont sécurisés et pour garantir la défense de Sake et de Goma. La priorité, c'est la protection des populations. Et c'est ce à quoi nous nous attelons ce matin. Nous ne lâcherons rien », a-t-il promis.