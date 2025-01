Congo-Kinshasa: Kwango - Plus de 100 décès dus à la malnutrition dans deux zones de santé en trois mois

Une trentaine de décès dus à la malnutrition aigüe et sévère ont été répertoriés en ce mois de janvier dans les deux zones de sante de Panzi et de Wambalwadi en territoire de Kasongo Lunda (Kwango). Mais auparavant, plus de 70 autres cas de décès ont été signales dans la même zone en novembre dernier. Ces chiffres ont été donnes en début de semaine par Chadrac Kasongo Kabeya du ministère provincial de la santé du Kwango qui revient de ces zones pour des enquêtes.

Selon lui, la situation alimentaire est préoccupante dans la province du Kwango. Depuis un certain temps, la malnutrition aiguë sévère et chronique sévit dans ce coin du pays. Il plaide pour une réponse urgente et durable auprès du Gouvernement face à cette crise.

« Une malnutrition aiguë sévère et chronique fait rage dans la province du Kwango. Et comme conséquence, il y a des morts en cascade dans les zones de santé de Panzi et de Wambalwadi. Presque toutes les 5 zones de santé du territoire de Kasongo Lunda sont concernées par la malnutrition. Mais l'épicentre est beaucoup plus dans les deux zones de santé que je viens de vous citer », témoigne Chadrac Kasongo

Il dit avoir été sur le terrain ou, au premier tour, son équipe avait enregistré plus de 70 décès dus à la malnutrition en novembre dernier.

Et il n'y a pas deux semaines, plus de 30 morts ont été enregistrés dans le village Tambuseke, situé dans la zone de santé de Panzi et le village Mongo, dans zone de santé de Wambalwadi. Tous ces décès sont dus à la malnutrition, ce sont donc des cas Kwashiorkorés et des cas marasmiques, et cela concerne toutes les tranches d'âge, ajoute-t-il.

Cadrac Kasongo alerte le Gouvernement et appelle à une une réponse rapide et urgente.

D'après ce dernier, presque toutes les 14 zones de santé de la province du Kwango connaissent des problèmes de malnutrition.